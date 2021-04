Más vale prevenir

L A epopeya del carguero Ever Given, tras su encallamiento en el Canal de Suez, ha supuesto un problema geoestratégico de los que marcarán nuestra historia. Frenar el paso del 10% del comercio mundial y el 25% del transporte internacional de contenedores, ha sido demasiado fácil como para no reflexionar sobre la inseguridad de no tener rutas alternativas ni planes de contingencia. Porque la pregunta que surge es, si no había un protocolo de emergencia en caso de que un barco encallase ¿qué otro accidente cabe esperar en un canal estrecho y masificado?

En Nueva York sorprende el inmenso enjambre de automóviles a través de sus calles y avenidas. Es evidente que la más mínima paralización de un vehículo puede provocar un caos de enormes consecuencias. Por ello este problema ya fue estudiado en el pasado por aquel sector del transporte al que más le preocupaba, dando lugar a la "geometría del taxista" y a la conocida como "distancia Manhatan", ambas creadas por el matemático Hermann Minkowski. Él demostró que las ciudades y los sistemas de transporte deben coordinarse, porque de ello depende la prosperidad y el desarrollo futuros. Sirva de ejemplo que, ante la dificultad de llegada de una grúa en la capital neoyorquina en caso de accidente, se dispone de helicópteros de carga que extraen los coches por el aire, facilitando de nuevo la circulación en el mínimo tiempo posible.

Por ello es difícil de entender estos avances en otros lugares mientras Málaga se dedica a constreñir y dificultar permanentemente el transporte. Se ha inundado la ciudad de carriles 30, con preferencia de bicicletas y patinetes eléctricos, que no han convencido absolutamente a nadie. Por una parte, ponen en peligro a todos los ciclistas y patinadores frente a los automóviles cercanos y, por otra, crean unos embotellamientos innecesarios en toda la ciudad. Y el embudo provocado en Muelle de Heredia, forzando una única alternativa hacia Málaga Este, y la reducción de tres carriles a uno en los Baños del Carmen, donde se ha colocado un carril 30 y dos carriles bicis a la vez, son signos de una incompetencia sonrojante.

Pero las dificultades políticas actuales para tomar decisiones desacertadas, aprender de ellas y poder cambiarlas, son signos de nuestro tiempo. Cabría recordar a Winston Churchill cuando decía: "Todos los hombres cometen errores, pero solamente los hombres sabios aprenden de ellos".