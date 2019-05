Las varas de medir de Sánchez

Se atribuye a Clemenceau importar de la sanidad a la política la expresión cordón sanitario (incomunicación de un grupo para impedir la propagación de una enfermedad infecciosa) y fueron los socialistas quienes lo importaron a la política española en el Pacto del Tinell, un acuerdo firmado en 2003 entre PSC, ERC e ICV que en un anexo incluía la exclusión del PP de cualquier negociación política: "Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP en el Govern de la Generalitat. Igualmente, estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el Gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales".

16 años después, en su adelantada comparecencia para no ensombrecer su victoria con la pérdida de Madrid, Sánchez pidió al PP y a Cs que se levante el cordón sanitario al PSOE y se aplique a Vox "para no dejar en manos de la ultraderecha la estabilidad de gobiernos municipales y autonómicos". ¿Por qué es lícito que los socialdemócratas pacten con el populismo de izquierdas, pero no que la derecha o los liberales lo hagan con el de derechas? ¿Por qué es lícita la foto de Sánchez con Iglesias firmando en la Moncloa un acuerdo plasmado en papel oficial encabezado por los logos del Gobierno de España y Unidos Podemos mientras que la foto de Colón -el trifachito o trifálico- es una vergüenza que debe perseguir como una condena a Rivera y a Casado por fotografiarse junto a Abascal? ¿Es menos populista Podemos que Vox?

Todo parte de un prejuicio: la derecha y el liberalismo son por su propia naturaleza malos, por lo que la derecha populista es el mal puro sin mezcla de bien alguno; mientras que la izquierda es el bien sin mancha de mal alguna y por ello la izquierda populista es solo un poquito menos buena, pero nunca mala. Por eso PSOE+Unidas Podemos= mayoría de progreso y PP + Cs + Vox= trifachito. Por eso Sánchez llama ultraderecha a Vox pero nunca ultraizquierda a Podemos. Bueno, nunca no. Ya se sabe lo fiable que es la palabra de Sánchez. En septiembre de 2014 dijo: "Ni antes ni durante ni después el partido socialista va a pactar con los populistas… El final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza, las cartillas de racionamiento". Esto es un hombre de palabra.