Dos varas de medir

Durante la última semana, junto al inicio del campeonato mundial de fútbol, se ha desatado el campeonato mundial de solidaridad para ver quien es el político que mejor acoge a los refugiados del buque Aquarius. El espectáculo desatado varía entre lo dantesco y lo bochornoso, dado que la gran mayoría de nuestros dirigentes no han estado muy acostumbrados al trato con estas personas que llegan a nuestras costas. De ahí que algunos no distingan bien entre los coros y danzas para recibir a un mandatario extranjero y las fanfarrias propias de toda campaña electoral. Pero mientras en Valencia solo falta encender la Ciudad de las Artes y las Ciencias en honor a los recién llegados, en Andalucía no hay ningún preboste para recibirlos, y la soledad y los centros de internamiento son su único horizonte.

En este tiempo, mientras unos 700 refugiados han viajado en el buque de bandera francesa, más de 1.400 personas fueron rescatadas frente a los más diversos e intrincados lugares de las costas andaluzas. Para preparar su llegada al puerto valenciano se ha desplazado la propia vicepresidenta del gobierno, suponemos que para organizar todo con dinero público, que para ella en el pasado "no era de nadie", y montar un festival más acorde con las fallas y las paellas que con el derecho internacional. ¿Y mientras tanto quién ha recibido a los más de dos buques Aquarius, en volumen de personas, llegados a Andalucía? La respuesta es bien fácil: nadie.

Evidentemente esta crisis migratoria en Andalucía que, casualmente, ha coincidido con el hecho de darle el alto al yate del Rey de Marruecos en aguas de Ceuta, tiene visos de ser la más dramática de la historia. Ya se han elevado en un 400% el número de muertos en el estrecho, ante la actitud cómplice de las autoridades alauitas y la ausencia total y permanente del gobierno español. Ojalá tuviéramos los andaluces la suerte con la que cuentan los valencianos, con ese gran despliegue de medios que se ha preparado para una llegada en barco excepcional, mientras aquí la llegada rutinaria de pateras, personas y cadáveres se va resolviendo como se puede. Pero nuestra paciencia tiene un límite, porque como decía el Papa Francisco: "Nuestro corazón se cansa de aceptar la muerte de aquellos que afrontan viajes extenuantes para huir de dramas, de pobreza, de guerras y de conflictos a menudo vinculados con políticas internacionales".