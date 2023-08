Mientras identifiqué las vacaciones con el mes de agosto. Era el mes en el que desconectaba con la realidad y aprovechaba para viajar. Pero el tiempo, que es infatigable, me ha vuelto del revés los conceptos y la vida. Llevo ya años que, en los meses del estío, me dedico fundamentalmente a leer y holgazanear, como el resto del año. Pero este agosto me está resultando un mes de verano embargado por la desazón. Tenso, irascible, con demasiado calor, demasiada sequía, demasiada gente y demasiada irritabilidad. Ya sea por la ciudad, en las playas de mi Palo o en el chiringuito con los amigos aun disfrutando de un magnífico espeto de sardinas.

No me gusta nada la situación que me embarga. La que tenemos en España que hay que aceptar porque es la que han decidido los españoles. Y si el PSOE pone en duda la bondad del recuento de votos en Madrid, no demuestra más que es un mal perdedor aun ganando. Si pone en duda el recuento de Madrid, le da derecho al PP a poner en duda el recuento en toda España, por lo que podría solicitar también a la Junta Electoral Central que se revisen todas las papeletas en todo el país. Otro motivo de desazón.

Me refugio en mis playas de El Palo. Las veo desde mi ventana. Parecen cubiertas de chinchetas de múltiples colores. Algunas son como jaimas. Y entre ellas, y en la orilla y en el agua, la marabunta. ¡Cuánta gente, Dios mío! Nada me extraña que algunos se irriten con el prójimo, porque el prójimo siempre hace cosas como para irritarte, como clavar el palo de su sombrilla junto a la oreja de una moza que, por cierto, siempre está buenísima y anda en toples. De vez en cuando, observo que se acercan autobuses que descargan una nueva riada de gente con todo tipo de equipamiento playero: sombrillas, neveras portátiles, tumbonas plegables, esterillas enrolladas, y multitud de bolsas con comida. A veces, cuando eso veo, me digo: -No van a caber, es imposible, no caben más. Pero ¡Oh, milagro! Consiguen acoplarse y desacomodarse, cada uno buscando el sitio más cercano al agua. Jamás se me ha ocurrido meterme en semejante bulla. Y los chiringuitos están igualmente atestados. Es imposible conseguir mesa para comer o cenar en ellos. -Y menos mal que yo no tengo que buscar aparcamiento-. Así que opto por la paz del amanecer en la playa. Es cuando se respira la paz y me encamino por el paseo marítimo del Palo denominado Generación del 27. Y me entretengo leyendo las diez placas de azulejos que llevan poemas de otros tantos poetas de dicha generación, como la de Manuel Altolaguirre que me fascina: “Las barcas de dos en dos, / como sandalias del viento puestas a secar al sol. / Yo y mi sombra, ángulo recto. / Yo y mi sombra, libro abierto.” Así llego hasta ese paisaje idílico que es El Peñon del Cuervo. Un paseo jalonado de estatuas que llegan al amanecer y se van a medio día con su caña de pescar y su cubo lleno de pecescaitos. Y una panorámica y un panorama que me transporta. Me transporta de nuevo a mi casa irritado porque me lo encuentro lleno de mierda, de gente y tronando una música bicorde, chium-pum, chim-pum que me irrita. Manolo, me voy contigo.