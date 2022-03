La vida se abre camino

Este título rememora la frase que expresó el matemático Jeff Goldblum, allá por 1993, durante la película Parque Jurásico. Hoy Málaga parece estar llevando a cabo este mismo principio, a pesar de las crisis, las guerras, las pandemias y las sequías. Probablemente algo hayamos hecho bien y ahora todo empieza a conjugarse para progresar adecuadamente, por tanto, deseemos tener los mejores timoneles para dirigir la nave a buen puerto.

Los últimos años han convertido a nuestra ciudad y su entorno en un polo atractor de conocimiento y cultura. Realmente no es fácil que un mundo tan diversificado y globalizado como el actual ponga su mirada en un lugar en particular y genere un nuevo microcosmos de innovación. Pero así está siendo y es deseable que los frutos que se produzcan lleguen a toda la ciudadanía. Es lógico pensar que la dinámica actual esté empezando a atraer grandes inversiones empresariales. La creación de empleo actual en los campos tecnológico y científico se va acelerando y éstos, a su vez, empiezan a arrastrar a otros y a crear nuevos nichos laborales. Esa frase de que los estudiantes de primaria trabajarán en empleos que aún no existen es hoy fácilmente comprensible. Ser gametester, influencer o debugger son anglicanismos que expresan estas profesiones del presente que surgen a nuestro alrededor con un prometedor futuro. Y no debemos escondernos tras la propia edad o el desconocimiento técnico, porque el aprendizaje dura toda la vida y merece la pena acercarse a estos nuevos horizontes.

Es evidente que gran parte de la "culpa" en este despegue de conocimientos la tiene nuestra universidad. Los cincuenta años de vida que ahora cumple han servido, sin duda, a varias generaciones para encontrar nuevas oportunidades, catapultar su formación y lograr asimilarla al resto del mundo. Aquellos que un día se manifestaron, durante la dictadura, pidiendo una universidad para Málaga hoy deben disfrutar con los frutos alcanzados. Sirva este artículo como homenaje a esos visionarios que supieron intuir, más allá de las sempiternas disquisiciones políticas y las efímeras y cortas legislaturas, cuáles eran las principales necesidades de toda una sociedad. Parafraseando al precursor de la inteligencia artificial, Alan Turing: "Podemos ver sólo un poco de lo que nos deparará el futuro, pero sabemos lo suficiente para que merezca la pena trabajar por ello".