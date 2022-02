La vida es eso que ocurre mientras juegas a dibujar arcoíris y a firmar tod@s y todxs. La vida es eso que ocurre mientras te empeñas en garantizar la autodeterminación de género a un lanzador de martillo que pesa 180 kilos y hoy ha decidido que es mujer en vez de pangolín o jirafa. La vida es eso que ocurre mientras te pones a cantar Imagine después de cada atentado yihadista. La vida es eso que ocurre mientras cierras todas las centrales nucleares porque Greta Thunberg te ha anunciado el Apocalipsis climático si no hacías penitencia y te cubrías de saco y te echabas ceniza en la cabeza. La vida es eso que ocurre mientras gritas contra el Ministerio de Defensa porque la guerra no es el camino y el único camino es la paz. La vida es eso que ocurre mientras derribas la estatua de Churchill y luego la de Colón porque los dos eran hombres blancos que sólo representaban los intereses perversos del patriarcado genocida. La vida es eso que ocurre mientras gritas "No a la guerra" y luces un vestido de 25.000 euros en una gala pagada con dinero del contribuyente. La vida es eso que ocurre mientras chillas contra el imperialismo neoliberal de la OTAN. La vida es eso que ocurre mientras llamas extrema derecha nazi a cualquiera que no piense como tú. La vida es eso que ocurre mientras dices que toda la cultura de Occidente es racista y colonialista y genocida. La vida es eso que ocurre mientras tuiteas tan tranquilo contra el capitalismo en un chiringuito frente al mar y le riñes al camarero -un inmigrante que cobra 500 euros- porque la cerveza no está lo suficientemente fría y tú estás deprimido y el mundo es una mierda. La vida es eso que ocurre mientras crees que "blindar" tus derechos en una ley te va a permitir gozar de esos derechos por los siglos de los siglos. La vida es eso que ocurre mientras enseñas una teta en un festival y te crees que estás luchando heroicamente contra el machismo. La vida es eso que ocurre mientras te quejas en Twitter porque te han mirado mal en la calle mientras los tanques rusos invaden Ucrania y un dictador demente está a punto de iniciar una guerra mundial y el mundo se va a ir a la mierda en dos patadas. Sí, sí, amigo: eso que nunca has querido ver ni te has atrevido a ver; eso que llevas siglos intentando ocultar porque te molestaba o no coincidía con tus ideas, eso mismo, justamente eso, eso y nada más, es la vida.