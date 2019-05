El voto útil y otros conceptos inútiles

Municipales.- Denominación sintética de 'elecciones municipales' en las que se dirimen los gobiernos locales. El voto puede tener matices, pero se trata de elegir una corporación de la que salga el alcalde o alcaldesa. Hay un cierto fraude en las invitaciones a interpretar las municipales en otras claves, ya sean geopolíticas o religiosas. Y ahora Inés Arrimadas ha pasado por Málaga para pedir que los ayuntamientos, en la próxima legislatura, sirvan para “contener las políticas de Sánchez”. Arrimadas, admirable en tantos sentidos, transmite una obsesión desquiciada. Los ayuntamientos no deben servir para contener nada sino para gestionar los servicios y necesidades de la ciudad, en función de las preferencias de los votantes. Como decía el gran Pedro Aparicio, un ayuntamiento es el Gobierno de los semáforos. Entiéndase: zonas verdes, abastecimiento de agua, luces de Navidad, licencias de Urbanismo, carril bici o la recogida de basura, pero no la paz en el mundo ni el deshielo del casquete polar. Como si no hubiera demasiados problemas en las ciudades. Y siendo del Bloque Constitucionalista, del que a veces sentirse propietarios, Arrimadas recordará el artículo 140: “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios”. Por demás, a decir verdad, los malagueños, como todos los españoles, ya se pronunciaron en las urnas del 28A sobre “contener las políticas de Sánchez”, y el caso es que salió que los españoles preferían contener a los que se oponían a las políticas de Sánchez. Ahora se trata de la ciudad.

Voto útil.- Voto destinado a tu partido. Que siempre resulta que es lo más útil, mira por donde, siempre. Por supuesto, útil para ti, no necesariamente para los ciudadanos.

Voto inútil.- Voto destinado a otro partido. Que siempre resulta que es lo más inútil, mira por donde, siempre.