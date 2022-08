43 vueltas a la Feria

El fin de la Feria siempre fue tiempo para el inventario anímico del malagueño. Como si el calendario customizara una versión autóctona, en Málaga la retirada de las botellas de Cartojal daba paso a la bajada de las temperaturas. El tráiler del otoño nos dejaba lloviznas de vejiga floja. El colegio, el instituto, la universidad o el fin de las vacaciones recolocaban la mente tras excesos y derroche, y el despertador abandonaba la cola del INEM. Las visitas a la playa empezaban a ser más salpicadas. El último sorbo de verano sabía a rebujito.

A punto de cumplir 43 años, y ahora que servidor ya le dio la vuelta al reloj de arena (la esperanza de vida masculina anda en los 80 años), ese recuerdo tan vívido hace tiempo que es una melancólica manera de desembaular otras etapas. Quizá un flotador para cuando la tempestad de la demencia senil llegue, o un interactivo cordón umbilical con las multitudinarias y emotivas ferias del pasado.

Lo cierto es que ese calendario ahora es otro. El cambio climático arrastra al verano de los pelos hasta entrado octubre. No hay compañeros de clase con los que reencontrarse o nuevos que añadir a la lista. No hay libros nuevos, ni venideros capítulos vitales en el único ecosistema universitario. Ahora llegará otro lunes con la misma silla y el mismo ordenador que apagaste hace unos días. Por suerte, tampoco se acaba la hucha del verano, que el fin de la Feria parecía Sísifo empujando la piedra por la cuesta de enero. La playa tampoco se retira; llegan días estupendos para disfrutar del sol sin resacosos individuos de despedida de soltero, sin hectáreas de arena confiscadas por veraneantes desaforados. No hay cartojales que añorar porque un buen tinto de verano fresquito asoma en cada esquina. Y aunque hay quien se vuelve abúlico o depresivo en septiembre, un servidor está deseando disfrutar de su merecido viaje estival. Sin gente encima de la gente. Sin terrales ni puertas del infierno abiertas. Con atardeceres arrebatadores. Con el lujo salmonero de disfrutar de la naturaleza cuando el flujo del mundo corre en dirección opuesta, navegando entre documentos de despacho o informes por hacer.

Así que no, ya no es esa Feria que parecía no acabar nunca. Pero esta de degustación exprés con la que la vivo ahora no es peor, es otra (o acaso siempre la misma y tú la miras desde otro cristal vital). Ya no es fin ni principio de nada, es un puente entre dos veranos: el dionisiaco de junio a agosto, y el apolíneo de septiembre. La Feria, banda sonora de la carcajada y la algarabía, no desmonta sus casetas dejando un poso de tristeza, es solo otro disfraz más de los que la risa se pone en este bendito sur de Europa.

No sé si cumpliré con la esperanza de vida masculina, ni cuál será mi percepción del fin de la Feria llegado el caso. Pero el niño de 20 años, de energía arrebatadora e inagotable que se preguntaba cómo la viviría 20 años después, acaba de sonreír porque sabe que esa felicidad no mengua con las arrugas ni las canas. Es otra, es la misma. Como la Feria