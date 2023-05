Estamos ya inmersos en plena campaña de las elecciones del 28 de mayo. Un periodo en el que se escuchan todo tipo de promesas imposibles y barbaridades posibles. Mal el PP en Andalucía prometiendo la legalización de los regadíos ilegales de Doñana. El problema se soluciona regando con millones de euros a los regantes ilegales. Total, como dijo Calviño, el dinero público no es de nadie. El Parque de Doñana ni tocarlo. Para barbaridad posible la de Yolanda Díaz y su "herencia universal" de 20.000 pavos a todos los jóvenes al cumplir los 18 años. Ésta sí que quiere Sumar. Pero los votos de todas las familias que tengan hijos menores de 18. Y para promesa imposible, que generalmente suele ser inconcreta, vamos de nuevo a vueltas con la vivienda. El problema del acceso a la vivienda por los jóvenes y familias con rentas bajas ha existido siempre. Y he visto propuestas para su solución de lo más variopintas. Desde la "solución habitacional de 25 m2" de la ministra de Vivienda del Gobierno de Zapatero, Mª Antonia Trujillo, hasta la propuesta de fabricar íntegramente las viviendas con hormigón (no había forma de clavar una alcayata para colgar un cuadro).

Cuando se hacen promesas de poner en el mercado un número de viviendas tan elevado como para querer solucionar de inmediato el problema, hay que conocer y analizar muy bien todos los requisitos que se han de cumplir para alcanzar el objetivo. Se ha de estudiar qué suelos están disponibles, su calificación, si están en una unidad de actuación donde hayan otros propietarios, si tienen algún tipo de protección, si tienen accesos a estructuras básicas como para ser suelo urbano o urbanizable programado, y estudiar si esas estructuras son cargas externas que hay que construirlas, ya sean colectores, líneas electricas, o que el suelo se encuentre en zonas inundables, etc. Ver si están sujetos a convenios y aprobación de un Plan General, si existe dicho planeamiento en vigor, si necesita de un Plan Parcial o un Estudio de Detalle y, solo en el caso de ser un suelo urbano, estos es, con todos los servicios a pie de parcela, sería de construcción inmediata que, en tiempo, significa un mínimo de dos a tres años (depende del ayuntamiento al que pertenezca). Estamos hablando de 10 años en el caso más favorable de tener PGOU aprobado y 20 en el caso de un suelo urbanizable no programado. A todo ello sumen la ejecución de proyectos, obtención de licencias, informes técnicos (bomberos, medioambientales, costas en su caso, etc.).

El problema se reduciría si se incentivaran los alquileres dando garantías al propietario, así se conseguiría abaratar el precio del alquiler. La situación actual es penosa y alquilar es un riesgo. Si el inquilino deja de pagar, son años de juicio para el desahucio, si es que se consigue porque como haya pasado su situación a ser vulnerable, se puede dar la vivienda por perdida, además de seguir pagando el agua, la luz, el IBI, etc. Y recurrir a facilitar la vivienda en propiedad, con los sueldos que hay en España y el coste de construcción va a ser casi imposible. No obstante para abaratar los costos habría que recortar drásticamente los tiempos y las exigencias técnicas, no estaría de más revisar el Código Técnico de la Edificación y eliminar aquello que no sea absolutamente necesario para la habitabilidad y seguridad.