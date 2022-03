Las zonas verdes y la buena suerte

No cumple la capital malagueña con los parámetros standard de zonas verdes que marca la Unión Europea. La tasa de árboles por habitante en la ciudad es de 0,16 cuando Europa recomienda 0,33. Es una evidencia que admite incluso el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, que no quiere oír hablar de bosques urbanos en los antiguos terrenos de Repsol en una zona de alta densidad de población como la barriada de la Carretera de Cádiz. Pero lo quiero fue la justificación que la concejal responsable de Medio Ambiente ofreció en la comisión municipal de su área que se ha celebrado esta semana. Gema del Corral argumentó que ese desequilibrio se debe a una cuestión de "mala suerte". Si Europa admitiese los Montes de Málaga como un gran pulmón verde, con el espacio que ocupa este parque natural, todo los números saldrían y nadie podría discutir que la capital sea una urbe sostenible, ahora que aspira a organizar con el paraguas de ese lema una exposición internacional en 2027. Si se cuentan las medianas de las carreteras como zonas verdes, ya puestos, sumamos los montes a la calle Larios. Todo en la vida no pueden ser estadísticas, deben de pensar algunos.