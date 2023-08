Alarma justificada

El presidente de la Junta ha expresado su temor de que de la negociación que planea emprender Pedro Sánchez con los nacionalistas vascos y catalanes más radicales se deriven perjuicios para Andalucía o trato de favor para las comunidades más ricas de España. No parece que la preocupación de Juanma Moreno sea injustificada o esté provocada sólo por estrategia política. De las insinuaciones hechas hasta ahora por los líderes de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya o el Partido Nacionalista Vasco y las declaraciones de algunos de los ministros del Gobierno en funciones se desprende que lo que se va a poner encima de la mesa irá, precisamente, en esa dirección. Resulta evidente que Sánchez no va a poder aceptar las peticiones de máximos del separatismo catalán: referéndum vinculante sobre la autodeterminación de esa comunidad y amnistía de los delitos cometidos durante los sucesos del otoño de 2017. Tratará, con toda probabilidad, de hacer concesiones en esa línea, pero no podrá comprometer las reivindicaciones separatistas. Donde sí tiene más margen de actuación es en una reforma del sistema de financiación que favorezca a Cataluña en detrimento de otras comunidades, condonación de la elevada deuda de esa autonomía o la garantía de un trato preferente en inversiones de infraestructura. Todo lo que se haga para favorecer a unos irá en perjuicio de otros, lo que se sume por un lado tendrá que ser restado por otro. En ese sentido, Andalucía, como el resto de las regiones de la España más pobre, tienen motivos para observar con atención y preocupación la negociación, todavía incipiente pero ya abierta, para la investidura de Sánchez. Al Gobierno andaluz le corresponde estar vigilante y no permitir que se establezcan nuevos agravios. Pero también el PSOE de Juan Espadas debe anteponer los intereses de los andaluces a los de su partido. Más allá de etiquetas políticas, se trata del progreso de Andalucía y del bienestar de sus ciudadanos.