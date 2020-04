Andalucía, lista para suavizar el confinamiento

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, quiere que Andalucía esté a la vanguardia del desconfinamiento una vez que se levante el estado de alarma, algo que como mínimo no será hasta el próximo 9 de mayo (siempre que el Congreso de los Diputados dé el visto bueno, algo que es prácticamente seguro que ocurrirá). Los argumentos que Moreno puso ayer sobre la mesa en la conferencia telemática que mantuvieron los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez son razonables y difícilmente rebatibles: Andalucía, hoy por hoy, es una de las regiones españolas que mejor han resistido la embestida del coronavirus (sin quitar ni un mínimo de gravedad a los casi 1.000 fallecidos que ha provocado). Además, tiene sus sistemas hospitalarios perfectamente preparados por si hay un rebrote de la pandemia y una población que, en general, ha demostrado ser disciplinada en las medidas aplicadas por las administraciones. Por tanto, como defiende Moreno, Andalucía está "en mejores condiciones" que otras autonomías para iniciar un proceso que, como todo lo que tiene que ver con esta pandemia, está lleno de incertidumbres.

La decisión de cómo y cuándo se produce el desconfinamiento, como bien se sabe, corresponde al Gobierno central, que es el que tiene el mando en todas las decisiones importantes referidas a la lucha contra el coronavirus. Por tanto, Sánchez debería ser muy sensible con la petición de Moreno, siempre que cuente con los avales técnicos y científicos. Principalmente, porque es lógica y se sustenta en la realidad. Como anunció el presidente del Gobierno en su intervención del pasado sábado, tras una primera fase en la lucha contra la pandemia en la que ha primado la unidad de los criterios y la acción, le seguirá ahora otra en la que se empezarán a tomar las decisiones teniendo en cuenta la situación concreta de las comarcas, provincias y regiones. Habrá que ver si toda Andalucía está ya lista para empezar a relajar las duras condiciones del estado de alarma, pero desde luego es evidente que muchas de sus comarcas sí lo están, por lo que no tendría mucha lógica que sufriesen el mismo rigor que otras zonas en las que el coronavirus sigue especialmente activo. No se trata de que todo vuelva a la normalidad de antes de que el Covid-19 hiciese acto de presencia en el mundo y todo lo cambiase, pero sí de suavizar unas condiciones para permitir un aumento de la actividad económica, y una mayor libertad de movimiento y de reunión de los ciudadanos.