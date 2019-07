Andalucía obvia la tensión nacional

El Ejecutivo de la Junta de Andalucía de PP y Cs, el denominado Gobierno del cambio, verá el próximo jueves cómo el Parlamento autonómico aprueba el que será su primer Presupuesto, gracias a un acuerdo de gobernabilidad de ambos socios con Vox y que permitirá aprobar antes del final de 2019 las cuentas para 2020. No hay más muestra de estabilidad política para un Gobierno que poder sacar adelante sus Presupuestos. Y Andalucía puede hacer gala de ella pese al clima de tensión e incertidumbre que vive la política española desde que se celebraron las elecciones a las Cortes Generales de finales de abril y las municipales y autonómicas del último domingo de mayo. Frente a la imposibilidad política de asegurar las investiduras de los respectivos presidentes de los gobiernos central y algunos autonómicos (caso de Madrid o Murcia), Andalucía ha logrado encapsular su realidad política y asegurarse el futuro político para al menos dos años y medio, porque si no hubiese acuerdo para el Presupuesto de 2021 podrían prorrogarse los que se aprueben el próximo diciembre. Y fue posible gracias al papel jugado por los dos consejeros más económicos, Juan Bravo, propuesto por el PP, y Rogelio Velasco, independiente propuesto por Cs y que accedió a sentarse y fotografiarse con Vox. Además, el consenso político no sólo existe entre los socios de gobierno y el tercer grupo parlamentario que aseguró la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, sino que se ha extendido a otros grupos para cerrar renovaciones institucionales que estuvieron en vía muerta toda la legislatura anterior, caso del consejo de administración de RTVA o el Consejo Audiovisual. Esa estabilidad es positiva para que la comunidad autónoma siga creciendo, al igual que España, a un ritmo muy superior al de la Eurozona o el de los principales miembros de la Unión Europea y facilitará que se acometan las reformas que la Junta actual pretende ejecutar en esta legislatura.