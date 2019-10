Balón de oxígeno a las comunidades autónomas

El Gobierno pagará en 2020 un total de 10.955 millones de euros más a las comunidades autónomas. Cataluña y Andalucía, por su población e ingresos, son las que recibirán más, un total de 1.466 millones de euros en el caso andaluz. Esta suma se debe a que la recaudación en el año 2018, que se liquida ahora, resultó mejor de lo esperado. Para las comunidades será un balón de oxígeno, además de arrojar certezas a la hora de elaborar los Presupuestos autonómicos de 2020, porque ahora sí saben de cuánto dispondrán. Andalucía va a ser la primera comunidad en aprobar los Presupuestos, y buena parte de la expansión prevista se debe a esta liquidación. A la vez, el Ministerio de Hacienda ha desbloqueado los 850 millones de euros que corresponden a Andalucía en 2019 por los adelantos a cuenta. El motivo del retraso, así como del desbloqueo, es polémico, por cuanto la ministra María Jesús Montero esgrimió un informe de la Abogacía General del Estado que desaconsejaba este pago al estar el Gobierno en funciones. Ahora, y aunque sigue en funciones, se autoriza porque no habrá Gobierno este año y se juzga que el pago no condicionará al siguiente. En cualquier caso, resulta excesivo y gratuito que el Parlamento andaluz reprobase a la ministra el pasado jueves, cuando ya se conocía el desbloqueo de los pagos. No ha habido un trato discriminatorio con Andalucía en este caso. El Gobierno andaluz debe aprovechar este momento idóneo para realizar más reformas en la Junta. Además de contar con más dinero, tendrá un Presupuesto de déficit cero, por lo que en 2021 comenzará a bajar de modo considerable los pagos por la deuda. PP y Ciudadanos llegaron con un proyecto reformista que debe materializarse en asuntos como la simplicidad administrativa y la contención del gasto en los entes instrumentales. Aún falta un proyecto serio sobre este asunto, puesto que muchas de las sociedades cerradas se han debido o a fusiones o a entes que no tenían ya actividad.