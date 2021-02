Bárcenas vuelve, el PP se ha renovado

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción para aportar documentación sobre dos causas pendientes en la Audiencia Nacional. Bárcenas, que cumple una condena de 29 años por el caso Gürtel, ha estado en el epicentro de varias causas que pusieron de relieve la financiación irregular del PP durante varias décadas, así como el pago de sobresueldos a los dirigentes del partido. Además, desde el Ministerio del Interior se puso en marcha una operación fuera de los cauces judiciales para hacerse con la documentación incriminatoria que Bárcenas pudiera tener. Los hechos, muchos de los cuales ya han sido juzgados, son de extrema gravedad, y lo que el ex tesorero sostiene es que el pago de algunos empresarios al PP tuvieron una recompensa en modo de contratos. Si fuese así, debe entregar la documentación, pero la colaboración con la Fiscalía debe sujetarse a esos casos no juzgados y de ningún modo debe llevar aparejado tratos de favor por las condenas ya efectivas. El caso en general afecta al PP y a su propia historia, pero entendemos que la mayor parte de las responsabilidades políticas y penales han quedado saldadas. Hay que recordar que la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy vino motivada por una de estas sentencias, que las elecciones generales posteriores respaldaron ese instrumento constitucional con una victoria socialista y que el PP resolvió su nuevo liderazgo en unas elecciones primarias. De los tres candidatos, el elegido, Pablo Casado, fue quien menos relación directa tuvo con las etapas anteriores. María Dolores de Cospedal había sido la número dos del PP y Soraya Sáenz de Santamaría, lo fue del Gobierno de Rajoy. Es necesario que la Justicia investigue y juzgue lo que aún resta -entre esto, la propia financiación del PP-, pero entendemos que la nueva dirección de los populares obedece, precisamente, a la necesaria regeneración del partido después de tamaña convulsión. Apenas quedan en activo algunas de las personas señaladas por Bárcenas y en cargos muy secundarios.