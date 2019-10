El CIS, en el centro de la batalla electoral

Como ya es costumbre, el nuevo sondeo electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha provocado el malestar en la totalidad de los partidos, exceptuando lógicamente al PSOE, al que la encuesta concede una victoria holgada que le permitiría pactar con Podemos o con Ciudadanos. Desde que José Félix Tezanos, un veterano socialista que llegó a ocupar un sillón en la Ejecutiva Federal de su partido, ocupase la dirección del CIS e hiciese algunas modificaciones en la metodología de trabajo del organismo, no han cesado las voces que lo acusan de manipular los sondeos con el fin de construir una opinión pública proclive al Gobierno socialista. Estas voces volvieron a sonar ayer con fuerza al comprobarse que los resultados del CIS poco tienen que ver con las encuestas privadas que se han publicado en los medios de comunicación, que más bien apuntan a un estancamiento del crecimiento electoral del PSOE y a una subida del bloque de derechas. Asimismo, se ha criticado que dicha muestra no refleja los efectos de la crisis en Cataluña, porque se hizo antes de la condena a los líderes del procés, ni la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Aun así, hay que señalar dos cosas: la primera es que la encuesta del CIS es, con casi 18.000 encuestados, con diferencia la más amplia de las realizadas hasta el momento. De hecho algunos la llaman "macroencuesta". Y la segunda es que la experiencia nos indica que las encuestas de Tezanos se suelen acercar bastante al resultado final de las elecciones. Más allá de este debate, lo importante de la encuesta del CIS es que, si se cumplen sus estimaciones, Pedro Sánchez podría elegir entre intentar sumar a su izquierda, con el partido de Pablo Iglesias, o a su derecha, con Ciudadanos. Esto es de vital importancia, porque supondría que el líder socialista habría ganado su arriesgada apuesta por la repetición electoral y se sacudiría la necesidad de recabar apoyos parlamentarios en el ámbito del independentismo catalán, algo que en la actualidad resulta muy difícil de vender a la opinión pública española. Si con esos resultados el presidente en funciones no lograse formar un Gobierno estable y moderado sería un fracaso mayúsculo que podría costarle su carrera política.

La encuesta refleja también una subida del PP, aunque no tanto como le auguran otras encuestas. A cambio, Ciudadanos y Vox sufrirían significativas caídas, mientras que Unidas Podemos se mantendría más o menos estable. Más País, la operación de Íñigo Errejón, fracasaría con apenas dos diputados; ERC subiría ligeramente y JxCat volvería a perder apoyos. En resumen, la encuesta del CIS de Tezanos dibuja un escenario casi idílico para Pedro Sánchez.