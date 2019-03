Cambio climático, no hay tiempo que perder

La Agencia Estatal de Meteorología certificó esta semana que el verano dura ya en España cinco semanas más que hace 40 años, por el efecto indudable que el calentamiento global ha ejercido sobre el clima. Cada vez tenemos más noches tropicales y la superficie con clima semiárido española se ha incrementado en 30.000 kilómetros cuadrados. El cambio climático, además, afecta cada vez a más españoles. Según el estudio que aporta todos estos datos preocupantes, al 68,5% de españoles (32 millones) debido a una acumulación de años muy cálidos en el último decenio. Las consecuencias de este imparable cambio afectan de forma directa a Andalucía, que tiene en sus provincias más orientales cada vez más hectáreas de terreno muy seco. Las temperaturas medias han subido casi un grado en las zonas del Valle del Guadalquivir, donde el calor siempre estuvo presente, pero ahora se manifiesta con más virulencia y durante más tiempo. La propia Administración autonómica, la Junta de Andalucía, en su estudio El clima en Andalucía en el siglo XXI, alerta de que dentro de 30 años, si no se pone coto al calentamiento, las temperaturas mínimas serán 1,7º más altas y, aún peor, las máximas serán 2,2º mayores. Acabamos de cerrar un invierno muy seco y con más calor, y aunque para este año no hay problemas con las reservas de agua, lo cierto es que Andalucía tiene en el sector agroalimentario una de sus fortalezas económicas, que también se resiente por esta razón. El cambio climático ya no es ese peligro futuro que nos acecha, sino una emergencia actual, contra la que hay que actuar sin perder tiempo. El actual Gobierno ha planteado un Plan de Energía y Clima para acometer una rápida descarbonización de la sociedad y la economía. Un plan concordante con las exigencias de la Unión Europea y que avala toda la industria energética, que invierte cada vez más en las fuentes renovables de energía, que son la única solución sostenible y, además, una oportunidad económica crucial para Andalucía.