Centrar la campaña

A menos de un mes de que los andaluces renueven la composición del Parlamento autonómico, el debate previo a las votaciones debería estar ya centrado en las propuestas de futuro que cada una de las opciones que ha formalizado candidatura para lograr un mejor futuro para Andalucía, incluyendo al hacerlo el balance de lo hecho por el actual Gobierno de coalición. Sin embargo, la precampaña andaluza lleva semanas enredada en cuestiones menores en comparación con lo que realmente importa a los ciudadanos: el correcto funcionamiento de los servicios públicos (con especial atención a las principales competencias autonómicas: la sanidad y la educación), la lucha contra el desempleo o la recuperación económica, amenazada por no pocas incertidumbres. Frente a esas cuestiones capitales, el debate político andaluz ha estado más pendiente de polémicas muy poco productivas sobre la composición de las listas electorales. Primero, por el sainete del registro de la confluencia de fuerzas de izquierda Por Andalucía, que ha dejado a Podemos formalmente fuera de la coalición, aunque sus candidatos figuren como independientes al mantenerse el pacto. Y desde hace unos días, por el empadronamiento de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona. No es que no sea relevante si es fraudulenta o no su vecindad en Andalucía, condición sine qua non para ser elegible como uno de los 109 parlamentarios, al contrario. Pero esas polémicas no pueden opacar, como desafortunadamente ocurre, las cuestiones en las que la campaña electoral de las elecciones autonómicas debería centrarse: la solución a problemas estructurales y las ideas que sigan haciendo progresar a nuestra tierra.