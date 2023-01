El Covid sigue ahí

Desde el pasado martes, las autoridades sanitarias españolas, siguiendo indicaciones de las europeas, exigen a los viajeros procedentes de China una pauta de vacunación completa o una PCR hecha setenta y dos horas antes para entrar en el país. Es la respuesta a la alerta desatada en todo el mundo por la explosión de casos de Covid en el gigante asiático tras la retirada de la mayor parte de las restricciones impuestas durante toda la pandemia debido a las protestas de la población. A este aumento espectacular de casos ha contribuido también el escaso grado de inmunización que tiene el país y el bajo nivel de calidad de las vacunas que allí se inyectan. La respuesta europea al rebrote de la pandemia en China refleja el temor de que, tres años después del inicio de la pandemia, pudiera darse una nueva situación que tensionara los sistemas sanitarios de los países de la UE y que provocara un nuevo episodio de pérdida de vidas y de dificultades económicas. Afortunadamente las cosas, en España y en el conjunto de Europa, han cambiado mucho desde 2020. Las altas tasas de vacunación logradas y todo el conocimiento acumulado sobre la enfermedad permiten actuar con tranquilidad. En cualquier caso, conviene no bajar la guardia. El Covid sigue siendo una realidad y hay consenso entre los especialistas de que se convertirá en una enfermedad con la que tendremos que convivir. Los últimos datos hechos públicos en Andalucía así lo confirman. En la última semana se han notificado en la región 1.146 nuevos casos y 16 muertes. Teniendo en cuenta que desde hace ya muchos meses la mayor parte de los casos no se comunican a las autoridades sanitarias si no registran gravedad la cifra real debe ser considerablemente mayor. Aunque hay motivos para la tranquilidad, rebrotes como el de China, que obligan a tomar medidas en todo el mundo, nos recuerdan la necesidad de completar las dosis de vacunación y de mantener alerta nuestro sistema sanitario.