España necesita unos Presupuestos

España es el segundo país de la OCDE donde más se ha contraído el PIB en el segundo trimestre de este año, y el repunte de la pandemia hace temer por un segundo aislamiento y por el aplazamiento de la recuperación económica. La OCDE nos otorga una caída del 18,5%, sólo superada por la del Reino Unido, con un 20,4%. Más de la mitad de las empresas tendrán problemas de liquidez este otoño, la deuda pública se acercará al 120% y la crisis sanitaria devendrá en crisis política y, posiblemente, institucional. Lo que España padece en estos momentos es la peor crisis desde la Guerra Civil, y ante esto no caben más partidismos ni regates en corto. El país necesita unos Presupuestos Generales del Estado y un acuerdo de legislatura que plantee, tal como ha aconsejado el Banco de España, una senda fiscal que vaya más allá de los dos años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado a los principales líderes políticos para la semana próxima. Está bien que sea así, pero la lenta liturgia de estos encuentros -que, en realidad, son desencuentros- no sólo es cansina, sino que produce mucha frustración entre la ciudadanía. Entendemos que el enfoque de las reuniones debe ser el de los Presupuestos. Aunque sean instituciones importantes, a pocos interesa ya si el Defensor del Pueblo se renueva o no, y lo mismo cabe decir del Consejo General del Poder Judicial. A lo sumo, los partidos sustituirán a unos cesantes por otros nuevos. Hay que hacerlo, pero no es el asunto. Lo único positivo que se obtuvo de la primera crisis de la pandemia fue la nueva colaboración entre Ciudadanos y el PSOE; entendemos que debe prolongarse ahora y materializarse en unos Presupuestos, pero también creemos que el PP debe participar. España necesita dar un mensaje contundente a la Unión Europea, un acuerdo de estabilidad presupuestaria que permita planificar de modo correcto unas ayudas que van a superar los 140.000 millones de euros. La primera reacción del líder del PP, Pablo Casado, es frustrante: irá a Moncloa, pero no a negociar. Y del mismo modo puede juzgarse la primera iniciativa del presidente del Gobierno tras las vacaciones, con este regate en corto a los presidentes autonómicos.