El Gobierno salva por ahora los Presupuestos

Erc y el PNV han vuelto a escenificar, una vez más, el tradicional cortejo con el Gobierno central para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Tras estar amagando hasta el último minuto con presentar enmiendas a la totalidad de las cuentas (lo que pondría al Ejecutivo en una dificilísima situación), finalmente han decidido dar por ahora vía libre al trámite de las mismas, a cambio de forzar cambios en la ley audiovisual para asegurar la mayor presencia de la lengua catalana en las plataformas audiovisuales (Netflix, por ejemplo) y ceder al Gobierno vasco la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se convertirá así en la única autonomía que tendrá dicha competencia. De esta manera, el Gobierno de Sánchez consigue un importante balón de oxígeno para acabar la legislatura, aunque actualmente su principal escollo se encuentra dentro del mismo Consejo de Ministros, debido a las tensiones acumuladas entre PSOE y Podemos por la reforma laboral. Bien mirado, las cesiones de Sánchez a estas dos formaciones nacionalistas no han sido esta vez excesivas, como sí ha ocurrido en otras ocasiones. Habrá que ver cómo se consigue imponer a las plataformas audiovisuales -multinacionales a las que poco o nada les interesan los recovecos de la política española- el uso del idioma catalán si no lo consideran beneficioso para sus cuentas de resultados. Respecto a la gestión del IMV es algo que no afecta en absoluto la cohesión y la solidaridad nacional, aunque no deja de ser un privilegio que diferencia, aún más, al País vasco del resto de España, algo muy importante para las formaciones nacionalistas. Aunque son pequeñas concesiones, no hay que obviar que son granos de arena que se unen a una montaña que el nacionalismo va construyendo poco a poco y que parece no tener final. Siempre se trata de lo mismo: diferenciarse del resto mediante la acaparación de privilegios.