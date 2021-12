La Junta, el Covid y la cautela

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pecó ayer de falta de cautela al afirmar que los andaluces podrán vivir una "Navidad razonable", diferente a la del pasado año en la que hubo "restricciones severas". Para el político popular, la gran fortaleza de nuestra comunidad autónoma es el gran número de vacunados que existe entre su población, que asciende a más del 93%. Como prueba de que las cosas irán bien en las fechas navideñas, Juanma Moreno resaltó que "no estamos teniendo una incidencia clínica ni mortalidad elevadas". Es importante que el presidente de la Junta de Andalucía no se deje llevar por el alarmismo ni el pesimismo, y que en todo momento -tanto en el Covid como en cualquier otra circunstancia- muestre un espíritu optimista y de confianza en las posibilidades de Andalucía para superar los retos. Sin embargo, también debe mostrar cautela a la hora de hablar de un fenómeno tan volátil como el del Covid. Hacer previsiones a un mes vista de cómo será la situación en Andalucía con respecto al coronavirus puede inducir a unas expectativas por parte de los ciudadanos que luego es posible que sean defraudadas. Más cuando en la actualidad estamos hablando de una nueva cepa del virus, el ómicron, cuyo verdadero alcance nos es aún desconocido. Por lo pronto, la Junta de Andalucía ya da por hecho que habrá nuevas restricciones en los distritos sanitarios que pasen al nivel uno, lo que supondrá medidas como la limitación de los aforos en los establecimientos de hostelería, centros culturales, ceremonias civiles o ensayos musicales, entre algunas otras. Probablemente se notificará hoy. Si estamos ante el inicio de una nueva y grave oleada es algo que desconocemos. Por eso es importante que los dirigentes actúen con cautela. Andalucía ya ha demostrado que es capaz de hacer frente a la pandemia pero, como dice el refrán, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo.