Mal gusto en la calle

El Ayuntamiento de Málaga ha decidido poner pie en pared y actuar contra el espectáculo cutre y molesto que cada fin de semana se enseñorea de sus calles más céntricas con las cada vez más frecuentes despedidas de soltero y de soltera. Para ello, el alcalde, Francisco de la Torre, ha endurecido varios artículos de la ordenanza de convivencia ciudadana y ha prohibido expresamente actitudes tan frecuentes en este tipo de celebraciones como ir semidesnudo o en ropa interior por la calle o exhibir muñecos y artilugios de carácter sexual. Las multas ascenderán hasta los 750 euros. Una medida similar se echa en falta en otras capitales andaluzas. En Sevilla, Granada o Cádiz estas manifestaciones de mal gusto están a la orden del día ante la pasividad municipal. Si las ordenanzas de estas ciudades prevén sanciones para prevenir estos comportamientos, simplemente, a juzgar por lo que se ve en las calles, no se cumplen. Estas actitudes tienen mucho que ver con la sacralización del turismo como actividad básica de la estructura económica de nuestras grandes ciudades. Y es cierto que, a falta de otras fuentes de ingreso, esa es una realidad que no puede ser obviada. El turismo merece todo el apoyo y el respeto. Es mucho el empleo y la riqueza que se mueve en torno a él. Pero no todo vale. Por encima de cualquier otra consideración está el respeto a los ciudadanos. Las despedidas de soltero en la calle hace ya mucho tiempo que se han salido de los cauces de lo que deberían ser celebraciones de grupos de amigos. Se han convertido en pasacalles molestos que no hacen ninguna gracias excepto a sus protagonistas, que tienden a actuar como si la ciudad fuera sólo de ellos. Poner fin a este tipo de comportamientos implica, lógicamente, a las policías municipales, pero también es necesaria la colaboración de los empresarios de hostelería. Si en algunos bares no valiera todo con tal de hacer caja, la situación sería otra.