Movilidad libre entre todas las provincias andaluzas

Tras consultar con su comité de expertos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido solicitar al Gobierno central que permita la movilidad entre las provincias andaluzas desde el próximo lunes, una vez que todas pasarán a la vez a la fase 3 del plan de desescalada, incluidas Granada y Málaga, que eran las que iban más retrasadas en el mismo. La petición es completamente acertada y el Ministerio de Sanidad no tiene ningún argumento de peso para no aceptarla. En todas estas semanas de pandemia y desescalada, los andaluces, con la excepción de algunas anécdotas que han merecido el reproche social, hemos demostrado que somos ciudadanos responsables y que, por lo tanto, ahora sabremos usar con sensatez esta nueva medida, fundamental para avanzar hacia la llamada nueva normalidad. Sólo una situación muy grave hubiese podido justificar que se siguiese restringiendo la movilidad interprovincial, algo que no se da. El derecho de las personas a desplazarse a donde consideren necesario es una de las libertades básicas de cualquier democracia y ahora, cuando la pandemia está dando señales de remitir, es momento de ir recuperándolo poco a poco. Además, esta movilidad interprovincial en el interior de Andalucía debe ser una de las primeras piedras en la reconstrucción económica de nuestra comunidad. Como se sabe, el turismo interno tendrá una tremenda importancia para empezar a suministrar oxígeno a una economía a la que la pandemia y el confinamiento han dejado prácticamente asfixiada. Estamos sólo ante un primer paso, pero hay que darlo cuanto antes. Asimismo, en manos de todos los ciudadanos está el seguir perseverando en las medidas de higiene y distanciamiento, fundamentales para terminar de derrotar al coronavirus. Se trata de ir conjugando disciplina social y reactivación económica para que, cuanto antes, recuperemos la vieja normalidad, que es la que todos queremos.