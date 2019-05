Al PP le sienta bien el centro

Casi todos los analistas coinciden en señalar que, pese a su evidente derrota, el PP ha salido reforzado de las elecciones europeas, autonómicas y municipales del domingo, sobre todo si se tienen en cuenta los funestos presagios que pesaban sobre este partido después de su debacle en los comicios generales del pasado 28 de abril. Pese a quedar muy por detrás de su eterno rival, el PSOE, la formación que preside Pablo Casado ha evitado el sorpasso de Ciudadanos, que se había convertido en la fuerza que amenazaba claramente el liderazgo del PP en el centroderecha español. Asimismo, el PP ha conseguido recuperar el voto que había desertado a Vox, que, pese a entrar en no pocas instituciones y convertirse en llave de muchos gobiernos municipales y autonómicos, queda reducido a un mero punto de apoyo de los populares, sin ninguna opción (al menos por ahora) de ser su alternativa.

Así las cosas, el PP y Casado son ahora mismo los referentes del espectro liberal-conservador en nuestro país. ¿Qué ha pasado? Evidentemente, muchas cosas. Por una parte, una amplia porción del voto de la derecha que se fue a Vox o a Ciudadanos ha vuelto al PP al ver los efectos de la desunión el 28-A (aunque esta reunificación sólo ha sido parcial y es muy dudoso que se complete en un horizonte próximo). Por otra parte, también ha sido importante el golpe de timón dado por Pablo Casado, quien, después de poner el acento en los aspectos más derechistas del PP en las generales, ha recuperado un discurso más centrado, dentro de la línea tradicional de un partido que siempre ha tenido vocación de liderar mayorías. El axioma en la política española es claro: mientras más se aleja una formación del centro, menos posibilidades tiene de gobernar.

Sin embargo, en un panorama político tan fragmentado como el actual, el PP requiere en muchas ocasiones de los votos de Vox para gobernar en las instituciones. En Andalucía, de hecho, ya ha ocurrido. ¿Se puede exigir a los populares que renuncien a sus opciones de formar Gobierno? Evidentemente, no. En democracia, los cordones sanitarios deben reservarse a los partidos que apoyan el terrorismo o pretenden volar el orden constitucional. Y Vox, pese lo mucho que se dice en su contra, no cumple con ninguno de estos dos requisitos. Sin embargo, sí se le puede exigir al PP que no renuncie al espíritu centrista y a la moderación que le permiten ser una formación transversal y pensada para mayorías. Se pueden llegar a muchos acuerdos con Vox sin renunciar a principios y políticas que deben estar claras para un partido sistémico como el PP.