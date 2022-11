Pedro Sánchez otorga una victoria a Bildu

El Gobierno ha conseguido el apoyo de Bildu al proyecto de Presupuestos Generales de 2023, después de que Pedro Sánchez se haya comprometido ante un senador a traspasar las competencias de Tráfico y Seguridad Vial desde la Guardia Civil a la Policía Foral. Es una victoria que Sánchez le ha querido conceder a Bildu, porque el anuncio se ha hecho al margen del Ejecutivo navarro, de tal modo que es la izquierda abertzale la que rentabiliza un traspaso que se cerró en 2019 entre el PNV y el PSOE, y que, incluso, José María Aznar anunció en 2000. Que la Guardia Civil de Tráfico deje de controlar las carreteras navarras no significa que la Benemérita deje la Comunidad Foral, ya que mantendrá otras competencias por el territorio, pero cabe preguntarse cuál es el interés de Bildu en desposeer al instituto armado de sus funciones. Y la respuesta no puede ser más indignante. De Bildu, que es una coalición, forman parte los herederos de Batasuna, que fue el brazo político de la banda terrorista que persiguió con saña a la Guardia Civil en el País Vasco, Navarra y el resto de España. Que se le haya concedido a este partido la autoría de la cesión de las competencias es una humillación para un instituto que ha perdido cientos de agentes en el norte de España durante las décadas que ETA se mantuvo activa. Con razón, desde el PP se ha matizado que, algunas veces, lo importante no es qué se negocia, sino con quién se negocia. Queda pendiente la situación de dos centenares de agentes que ya han hecho sus vidas en Navarra, y desean permanecer allí. Hay que esperar que el compromiso del Gobierno de mantenerlos allí destinados en otros puestos de la Guardia Civil se mantendrá. Además hay que considerar que el traspaso permanente de competencias a los dos gobiernos forales redundará en la disminución de la cuantía que ambas comunidades entregan al común como parte de su cupo.