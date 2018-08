El Reino Unido se da otro baño de realidad

El Gobierno británico acaba de mostrar 25 de las llamadas "notas técnicas", una serie de ejemplos con los que desea informar a la población de cuáles serán los efectos del Brexit si se produce sin más acuerdos con la Unión Europea. Aunque las notas están destinadas a informar a sus ciudadanos, han creado bastante alarma, otro baño de realidad que demuestra las mentiras con los que los antieuropeos ganaron el referéndum de la salida de la UE. Los pensionistas británicos que viven en otros países de la Unión ya no tendrán asegurado sus pagos mensuales de modo automático, aumentará el coste de las transacciones bancarias, el coste del uso de las tarjetas de crédito y se seguirá aprobando, de modo automático, el consumo de medicamentos que vise la agencia europea. Además, el Gobierno tendrá que contratar a cientos de trabajadores para destinarlos a las aduanas, donde se pueden producir graves atascos de mercancías debido a la implementación de los controles. Se han conocido 25 notas, pero aún quedan 85. Su conocimiento también se puede deber a una medida de presión para ablandar a los más duros contra un acuerdo con la UE. El Reino Unido y la Comisión Europea tienen hasta el mes de octubre para llegar a tal pacto, que se tratará en una reunión del Consejo Europeo. Una vez producido, los respectivos parlamentos tienen de plazo hasta el 25 de marzo, cuando se producirá la salida del país.

Si las conversaciones no avanzan, el Reino Unido se enfrentará a un Brexit a las bravas, con un grave perjuicio para sus ciudadanos, pero también para los europeos. Otro de los problemas es el de la frontera de Irlanda del Norte, que los británicos quieren mantener como un paso libre, a lo que se niega Bruselas. A todo ello hay que sumar, por parte española, el caso de Gibraltar. Si no se produce un acuerdo con España, Gibraltar no gozará del período transitorio, lo que provocará alteraciones en la economía local, no sólo en el Peñón, también en la comarca limítrofe. Sin embargo, la prioridad no debe ser el acuerdo a cualquier precio. El Reino Unido ha decidido salirse del club europeo, por lo que debe asumir sus consecuencias; si desea el libre transporte de mercancías, debe asumir el resto del paquete, que es el de servicios, capitales y personas. Claro que eso supondría, de facto, seguir dentro de la unión aduanera. No cabe la menor duda del error histórico del Reino Unido. Pero aún cabría una solución, y es que el acuerdo se sometiese de nuevo a un referéndum entre la población británica, que ahora sí conocería la realidad del coste.