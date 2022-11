Sánchez se atreve a enmendar a la Justicia

Al anunciar que cambiará la sedición por un delito de desórdenes públicos agravados, Pedro Sánchez deja claro que no le temblará el pulso para contentar a sus socios, a fin de aferrarse al poder. No contento con indultar a los líderes del procés, ya se atreve a enmendar la acción de la Justicia pervirtiendo la separación de poderes. Por mucho que algunos ministros negaran la evidencia estos días, ha sido el propio presidente del Gobierno el que ha anticipado que la reforma del delito de sedición consistirá en una notable rebaja de las penas. Lo peor en el terreno de la Justicia no es ya el uso partidista de las instituciones y de los cargos públicos al que nos tiene acostumbrados el presidente desde que accedió al poder y nombró a la ex ministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado, lo lamentable es que Sánchez manipule la realidad y trate de convencernos de que su objetivo -lejos de agradar las demandas de los independentistas una vez más- no es otro que homologar el tipo penal con el de otras democracias europeas.

Por más que hayan pasado cinco años y por más que intente retorcer los lamentables hechos sucedidos en Cataluña, tras la declaración unilateral de independencia, de todos es sabido que lo acontecido en 2017 es considerado en las democracias de nuestro entorno como una alta traición, que conlleva penas más o menos tan severas como las que aplicó el Supremo a los líderes del procés, se llame como se llame el tipo penal. El resto es tratar de engañar a la opinión pública menospreciando su capacidad de pensar por sí misma. Un delito de desórdenes públicos agravados se pudo imputar en los enfrentamientos callejeros con las fuerzas del orden previos a la declaración de independencia. Pero el desafío del independentismo llegó mucho más lejos al tratar de romper la unidad de España a las bravas, como sentenciaron los jueces.