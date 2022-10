Sánchez gobierna, los nacionalistas mandan

Los Presupuestos Generales del Estado saldrán adelante sin grandes obstáculos para el Gobierno de Pedro Sánchez. Es la tercera vez que se aprueban de modo consecutivo y esto en sí ya es un logro. Pero la historia se repite y, como siempre que hubo un Gobierno en minoría, las cuentas se verán condicionadas por los partidos nacionalistas e independentistas, que verán cumplidas casi todas sus exigencias. Sánchez gobierna, pero ellos mandan, nada nuevo. Lo más censurable es la reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición a la mitad, que poco tienen que ver con las cuentas. Una iniciativa que ya lidera el Ejecutivo bajo el falso pretexto de adecuarlo a las democracias europeas. Algunas condenas podrían parecer exageradas, pero en no pocos países de nuestro entorno estos delitos se ven sometidos a un rigor punitivo más severo. De ahí que por más que Sánchez se empeñe en tratar de alejar esta reforma del proyecto de los presupuestos, asegurando que no se trata de una moneda de cambio, todo esfuerzo será inútil. Y más cuando este guiño a los independentistas llega después de haber indultado a los líderes del procés, tras haber declarado la independencia desafiando a todos los poderes del Estado. Los socios del PSOE ya garantizan su voto a favor de las cuentas y, no por casualidad, una mayoría más que suficiente le asegura el cambio legal para reducir las penas por sedición.

El rechazo que provoca entre la ciudadanía este tipo de componendas sólo es comparable a la preocupación que generan las advertencias lanzadas por el FMI, el Banco de España y la Autoridad Fiscal a propósito del frenazo de la economía española. Las cuentas de Sánchez no salen y, por más que se empeñe, su previsión de ingresos no resulta creíble. Menos aún a la vista del crecimiento plano que se estima para el tercer trimestre, unido a la subida del paro conocida ayer a través de la EPA, que vienen a certificar el deterioro de nuestra economía.