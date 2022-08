El Supremo refuerza el castellano en Cataluña

El Tribunal Supremo ha anulado dos planes lingüísticos de sendas escuelas catalanas que arrinconaban el castellano para un uso anecdótico: clases de Plástica y algunos razonamientos de problemas en Matemáticas. Estos planes habían sido defendidos por la Consejería de Educación de la Generalitat. La sentencia cobra especial importancia porque avala una conclusión similar y anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y porque quita la razón a la Generalitat pocos meses después de que el Parlamento autonómico hubiera aprobado una ley que sirve para sortear la obligatoriedad de que el castellano ocupe, al menos, el 25% del horario efectivo lectivo. El Superior de Cataluña ha elevado al Tribunal Constitucional una duda sobre la legalidad de esta última ley, que reconoce el castellano como lengua "curricular", pero no vehicular. Lo que la Cámara catalana aprobó, con el apoyo del PSC, es una norma concebida para evitar lo que ya está sentenciado: el castellano debe tener un uso mínimo de, al menos, el 25% de las clases. Esta Sala de lo Contencioso del Supremo viene a avalar, por tanto, el pronunciamiento del TSJC, que defiende que este uso como lengua vehicular deriva de la Constitución. A su vez, defiende la posición de algunos padres de estas dos escuelas que denunciaron los planes lingüísticos, al entender que sus hijos tenían el derecho a una educación donde ambas lenguas se utilizarsen en proporciones equivalentes. La jurisprudencia está bastante asentada. A pesar de las maniobras del Parlamento catalán y de la Generalitat, que han alegado que no se puede cumplir con la ley por su "inaplicabilidad", debe ser el Tribunal Constitucional el que se posicione sobre el lugar real que debe ocupar el castellano en la escuela catalana. La Generalitat no está eximida de cumplir con las sentencias, no caben nuevas maniobras dilatorias.