La igualdad no se puede negociar

Pocas cosas buenas, por no decir ninguna, se pueden decir del encuentro esta semana entre los presidentes del Gobierno y la Generalitat, Pedro Sánchez y Quim Torra, respectivamente. Tanto en la forma como en el fondo ha sido una lamentable cesión ante unas fuerzas nacionalistas que, no debemos olvidarlo, intentaron iniciar un proceso unilateral de independencia colocando al conjunto del Estado español al borde del abismo, lo que requirió, incluso, la intervención del Rey en la que será con toda seguridad una de las jornadas más difíciles de su reinado. Más allá de la vacía retórica del diálogo a toda costa, aquella que intenta colocar en un mismo plano de igualdad a los que respetaron el orden constitucional con los que, como mínimo, lo obviaron, el encuentro entre Sánchez y Torra indica que el Gobierno está dispuesto a anestesiar la crisis catalana con concesiones que todavía no han sido explicadas con la suficiente claridad a los ciudadanos.

Pero más allá de estas consideraciones, no cabe duda de que todas las concesiones que se hagan a Cataluña repercutirán en el conjunto de las comunidades autónomas, empezando por Andalucía. Esto lo debe tener muy presente el Gobierno de la nación, quien tiene el derecho y la obligación de buscar nuevos caminos para arreglar la situación catalana, pero nunca a costa de los intereses del resto del país.

Andalucía, como ya hizo durante la Transición, por su peso demográfico, cultural e histórico, está llamada a ser una de las comunidades que velen por la igualdad entre los territorios. También para que no se premie con privilegios y extras de financiación las actitudes desleales como el procés. La unidad, fraternidad e igualdad entre las comunidades está muy por encima de los intereses políticos del presidente del Gobierno. Esto debería estar muy claro.