El incomprensible retraso de la comisión de la Faffe

Al igual que, como dice el adagio, una justicia lenta no es justicia, se puede afirmar que una comisión de investigación parlamentaria que se eterniza en el tiempo no puede cumplir con su principal función, que es la de depurar responsabilidades políticas en algún asunto escandaloso con rapidez y transparencia. Es lo que está pasando con la creada en el Parlamento de Andalucía para indagar en lo ocurrido en extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, un ente dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que se fundó en los años de Gobierno Socialista para gestionar los fondos públicos de formación, principalmente procedentes de Europa. Pese a que hay evidencias y pruebas de que sus directivos se llegaron a gastar parte de este dinero en francachelas con prostitutas -entre otros abusos-, dicha comisión no consigue arrancar de nuevo tras suspenderse sus trabajos cuando se convocaron las elecciones autonómicas por la anterior presidenta de la Junta, Susana Díaz. Lo extraño es que los dos actuales partidos que forman el Gobierno autonómico, PP y Cs, fueron en su día las que más presionaron para que dicha comisión se pusiese en marcha, algo lógico si se tiene en cuenta la gravedad de unos hechos en los que la explotación de las personas, el machismo y el derroche de fondos públicos se dan la mano de forma impúdica.

La creación de la comisión de investigación de la Faffe era uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de PP y Ciudadanos. De hecho, constaba en los puntos que se impulsarían en los cien días posteriores a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Pero de aquello hace ya tres meses y, después de la última reunión, se puede afirmar que la comisión no tomará velocidad de crucero hasta el mes de septiembre. Esta lentitud es aún más reprochable si se tiene en cuenta que todos los partidos con escaño en el Palacio de las Cinco Llagas están de acuerdo con su celebración. Como ha publicado este periódico: la investigación parlamentaria sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo es ya la mas lenta de la década.

Independientemente de las responsabilidades que depurará en su día la Justicia, los parlamentarios andaluces deberían mostrar una mayor celeridad en este asunto. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto antes cuáles fueron las responsabilidades políticas de un caso que tanto sonrojo causó.