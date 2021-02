Los jueces vascos animan a los bares a recurrir

El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) va a ser utilizado por las patronales de la hostelería de toda España para recurrir el cierre de los bares y restaurantes. En Andalucía, el tribunal homólogo no aceptó las medidas cautelares que propusieron los hosteleros, que es lo que sí ha ocurrido en el País Vasco, hasta que los jueces se pronuncien sobre el fondo. No obstante, lo que sostienen los magistrados vascos es un tanto aventurado, al proclamar que la apertura de estos establecimientos no entraña un grave riesgo para la salud pública y sí un quebranto económico. De lo segundo no cabe duda, pero sobre lo primero hay que concluir que cuando un Gobierno regional, como el vasco o el andaluz, adopta medidas restrictivas de movilidad y sociabilidad, la curva de contagios baja. Ni los bares ni los restaurantes son más propagadores del Covid que el transporte público, ni sus empresarios y trabajadores son culpables de no adoptar las medidas, todo lo contrario, pero lo cierto es que cuando se cierra el comercio y la hostelería a partir de una hora determinada, como a las seis de la tarde en muchas poblaciones andaluzas, las calles se quedan vacías, los contagios bajan y la curva se controla. También es verdad que una comunidad como Madrid, mucho más laxa, ha tenido índices similares al del resto de las regiones. La duda tiene su peso. Ahora bien, las patronales de la hostelería están cargadas de razón cuando denuncian que no hay ayudas directas para uno de los sectores más castigados, que los créditos ICO han servido para una temporada y que ahora es necesario arbitrar otros recursos. Gobiernos como el valenciano han abierto nuevas líneas que pueden salvar este momento tan difícil. Los tribunales superiores de Cataluña, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana ya tienen demandas presentadas contra el cierre parcial del sector, y es posible que en días las haya en todas las comunidades. El ejemplo vasco no tiene por qué ser seguido en otros lugares. Se trata de una medida cautelar y las contraargumentaciones de los gobiernos regionales pueden ser más prolijas.