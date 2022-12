2022: el "nefasto" año de la "inflación"

No puede haber mayor contundencia en las dos palabras más usadas para definir cómo ha sido este año 2022: "inflación" y "nefasto". La primera tiene bastante culpa de la percepción tan negativa que se deduce de la segunda. La conclusión es el resultado de la última encuesta mensual, elaborada por DYM para el Grupo Joly. El sondeo se realizó cuando ya se conocían las intenciones del Gobierno de eliminar el delito de sedición y transformar la malversación. Cabe suponer que si llega a computar el espectáculo político y jurídico de esta semana, con la doble intervención del Tribunal Constitucional, sus decisiones y las feroces críticas contra las mismas, el calificativo para describir estos últimos doce meses posiblemente habría empeorado. Es cierto que en España, en esta ocasión, no lideran los pésimos datos del alza de precios. Pero el encuestado tampoco percibe que las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez le estén suponiendo un gran alivio. La carestía de la vida no da tregua en algo tan inapelable como la cesta de la compra y sus productos básicos. Posiblemente será ese el próximo objetivo de Moncloa, que siempre camina dos pasos por detrás de lo que muestra la realidad. No es casualidad que los políticos, el Congreso y el Senado aparezcan como los colectivos e instituciones peor valoradas por los españoles. La mayoría de los sondeados creen que los cambios legislativos introducidos sólo persiguen favorecer los intereses de los socios independentistas y que debilitará el Estado de derecho. El deterioro de la imagen del propio Sánchez resulta notable. A diferencia de trabajos demoscópicos anteriores, ya no es el candidato preferido como presidente. Así se pronuncian más de un 15% de teóricos votantes socialistas. Si en el horizonte sólo se dibujara una posible alternancia, los datos trasladarían la consecuencia de un simple ejercicio de democracia. Pero el hastío y el desapego van mucho más allá. El aviso sirve para todos.