La polémica de las transferencias y los Presupuestos

El bipartito que rige Andalucía desde hace seis meses se enfrenta al primer examen en que debe demostrar que el lema con el que se presenta ante la ciudadanía, "el Gobierno del cambio", responde a la realidad: los Presupuestos de 2020. Es lógico el nerviosismo de la Consejería de Hacienda porque, a menos de tres meses para presentar esos números, el Ejecutivo autónomo desconoce la cuantía de la partida más importante de su capítulo de ingresos, que se corresponde con la aportación del Estado para costear los servicios que se han transferido a la Administración autonómica. El montante no es anecdótico. Las cuentas andaluzas aprobadas para este año ascienden a casi 36.500 millones de euros. Las entregas previas de la Administración central superaron los 21.000 millones. Y la positiva evolución económica posterior evidencia que ese anticipo se quedó corto. Además, PP y Cs apuestan por unos Presupuestos expansivos para el próximo año para afrontar las reformas en Educación y Sanidad que quieren afrontar. Difícil, por no decir imposible, elaborar con seriedad unas cifras sin conocer la cuantía de ese concepto, que puede variar en más de 1.300 millones de euros. No es serio, por tanto, presentar unos números a voleo. Y desde ese punto de vista es totalmente comprensible el enfado del consejero andaluz Juan Bravo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su negativa a precisar esos ingresos estatales. Las tornas han cambiado. En 2016, con un escenario similar y con un Gobierno en funciones -en ese caso, del PP-, tampoco había el más mínimo interés por parte de la Administración central en revelar los anticipos a cuenta. Una estrategia que sólo persigue presionar a las autonomías para forzar a los partidos que la sustentan; en este caso, el mensaje es para los populares y Ciudadanos. Pero los andaluces no se merecen ser rehenes de las estrategias partidistas.