La reconstrucción se hace en los territorios

El Gobierno ha explicado que el Fondo de Reconstrucción, dotado con 140.000 millones de euros, es un programa estatal, no una cantidad a repartir entre las comunidades autónomas, tal como sí han sido los 16.000 millones de euros enviados a los territorios para paliar los efectos del gasto por el Covid-19. Siendo esto así, el Gobierno dará la palabra a las comunidades autónomas en eso que ha llamado "cogobernanza" y que, en muchas ocasiones, no es más que un enunciado de intenciones. Entendemos que, en efecto, los 140.000 millones de euros que dará y prestará la Unión Europea para la reconstrucción de la economía del país no puede ser un reparto de partes, pero los gobiernos autonómicos deben tener cierta capacidad de decisión. En principio, las comunidades se expresarán a través de los Consejos de Política Fiscal y Financiera, un instrumento que no es el adecuado por su especificidad. Hay que esperar que las siguientes Conferencias de Presidentes, que deben quedar institucionalizadas, sirvan para consensuar algunas inversiones en los territorios porque, aunque la gestión esté centralizada, lo cierto es que donde el dinero se invierte es en las regiones. Por ello, más que la cogobernanza, lo que la Junta debe asegurarse es que la distribución de las inversiones sigan los criterios que aplica la Unión Europea, que son los de población, PIB e impacto del desempleo. En ese sentido, Andalucía tiene que ser una de las comunidades prioritarias a la hora de desplegar inversiones. Porque su población es la más extensa del país, porque su PIB total es de los mayores y porque el impacto económico del Covid-19 ha sido mayor, debido a la dependencia andaluza de actividades comerciales tan sociales como el turismo. Esta vez no puede ocurrir que otros territorios sean más beneficiados que Andalucía por criterios sacados de la manga en el último momento para contentar a quienes nunca estarán contentos.