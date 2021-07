Un reparto objetivo de los fondos europeos

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) dieron el martes luz verde, por fin, al pago de las primeras cantidades correspondientes a España dentro del plan de recuperación comunitario por la pandemia previsto hasta el año 2026. Se trata de un anticipo de 9.000 millones de euros no reembolsables que la Comisión Europea entregará en las próximas semanas como primer pago dentro de los 69.500 millones de euros que obtendrá nuestro país del citado fondo de recuperación. Hay que celebrar esta decisión tan esperada como necesaria, que viene a paliar de alguna forma los efectos negativos en la economía que ha causado la pandemia desde hace un año y medio en España. Cabe esperar que los trámites que quedan por hacer una vez tomada esa decisión desde la UE no ralenticen más la llegada de unos fondos de los que dependen muchos proyectos que ayudarán a la recuperación. También es importante que, una vez que llegue el dinero, desde el Gobierno de España se atienda a criterios objetivos para su reparto entre las diferentes comunidades, de forma que no se convierta este asunto en una nueva guerra política como ha sucedido con otros repartos (mascarillas o vacunas) durante la pandemia. Desde Andalucía se han expuesto algunos planteamientos que deben tenerse en cuenta, como la renta, la población, el nivel de empleo o el peso de algunos sectores como el turismo, tan estratégico en nuestra comunidad, que es de los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia. No se entenderían repartos de estos fondos que estuviesen basados en otras cuestiones, como el apoyo y sustento político que recibe actualmente el Gobierno central desde determinadas regiones gobernadas por partidos nacionalistas. Hay que exigir, por tanto, la máxima transparencia y neutralidad política a la hora de inyectar en la economía los fondos europeos. Tampoco debe olvidarse, además, que el dinero que va a llegar de Europa está destinado exclusivamente a la creación de las condiciones que generen prosperidad y empleo, un objetivo que sólo se puede conseguir contando con las empresas, pequeñas, grandes y medianas, que son los auténticos motores de nuestra economía.