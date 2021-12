La saturación de la Atención Primaria

La Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud está al límite. Consultas cerradas, escasez de facultativos y, lo peor, agendas diarias en las que los médicos llegan a atender a 60 pacientes de media. El panorama descrito es común en toda la comunidad y merece una respuesta decidida de la Junta de Andalucía, Administración de la que depende la gestión de la sanidad pública. Es muy difícil que un profesional preste un servicio de calidad si tiene que atender hasta 60 usuarios en su jornada laboral. Esa situación no se da sólo en las consultas de los médicos de familia, sino que se agrava en el caso de los pediatras, las dos especialidades que atienden a pacientes de Atención Primaria. El Servicio Andaluz de Salud sostiene que en este servicio no sólo se ha mantenido la plantilla, sino que se han incrementado en un 20% los contratos de refuerzo que se hicieron con motivo de la pandemia de Covid-19, tanto entre los médicos como en enfermería. Sin embargo, los resultados demuestran que la plantilla es insuficiente para la demanda asistencial. Si la agenda media está en 60 pacientes no hay duda de que faltan sanitarios. No es un cuestión menor. Porque que la llamada primera puerta del sistema público sanitario funcione bien es tan importante como que lo haga red hospitalaria. La Consejería de Salud ha aprobado un nuevo Plan de Atención Primaria que prevé dotarse de más plazas de MIR y hacer fijo al personal interino como medidas esenciales para abordar la situación. No es sino admitir que el mal principal es la falta de profesionales para atender la demanda, que no sólo ha de ser asistencial sino también preventiva. Dichas medidas necesitan una evaluación continua para poder conocer si son suficientes o se necesitan más. Nos jugamos mucho.