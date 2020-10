El tono fue el mensaje

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiso mostrar ayer su tono más institucional y moderado en su discurso del Debate del estado de la Comunidad. El político popular acertó en su tono conciliador en unos momentos en los que la política nacional (hoy lo veremos especialmente en la moción de censura de Vox) es un auténtico reñidero de gallos. En resumen, podemos decir que el mensaje del presidente Moreno fue el propio tono, lo que es de agradecer siempre, pero especialmente en estos tiempos en los que la pandemia del coronavirus ha puesto a Andalucía (como al resto de España, Europa y el mundo) al borde del abismo. Sin embargo, esto no significa que el discurso del presidente fuese plenamente satisfactorio. De hecho se echaron de menos algunas reflexiones sobre los problemas más acuciantes que está viviendo nuestra región, como la mala gestión sanitaria de la pandemia (especialmente en la Atención Primaria) o la pérdida de capacidad exportadora registrada en los últimos tiempos, por poner sólo dos ejemplos. Además, el discurso de Juanma Moreno no estuvo exento de esas triquiñuelas políticas que suelen trufar las intervenciones de nuestros dirigentes. Por ejemplo, la propuesta de que la oposición apoye una innecesaria iniciativa por la que el Parlamento andaluz exija al Gobierno central 22.000 millones de euros de los 72.000 que la Unión Europea va a dar a España para aminorar la crisis económica provocada por el Covid-19. Es decir, el 32% del total. Moreno sabe mejor que nadie que la oposición no puede aceptar dicha iniciativa y que ésta sólo puede servir para abrir, una vez más, el debate de los agravios autonómicos en unos momentos en los que debemos estar más unidos que nunca. Son momentos que requieren diálogo y entendimiento, no volver a los pleitos que sólo benefician a los que quieren convencernos de que España es un Estado inviable. Andalucía debe reivindicar lo que le corresponda en justicia, pero sin aspavientos de cara a la galería. Sobre todo, no se debe usar un asunto tan delicado en los intereses políticos de un Gobierno o un partido.