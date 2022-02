Abandono al personal sanitario

Desde CCOO consideramos que cada paso que ha ido dando el Gobierno Andaluz del Partido Popular en la sanidad pública se ha encaminado a desmantelar este sistema sanitario y el mayor afectado, sin lugar a dudas, está siendo la atención primaria. Como ejemplo de ello, en estos últimos días, los centros de salud de la ciudad de Málaga están informando que las agendas están cerradas. Es decir, se está denegando la asistencia a la población. Este hecho es inédito e inaceptable.

Tras numerosas vicisitudes para conseguir una cita (realizar varias llamadas telefónicas, intentarlo sin éxito en la aplicación informática), al llegar a la admisión de los centros de salud de la ciudad de Málaga, las personas usuarias del servicio público de salud se encuentran con dicha noticia.

Esta situación ha generado una presión asistencial jamás conocida, esta sexta ola presiona especialmente a la atención primaria, llegando la demora para citas médicas a quince y más días.

Jamás hubo tanta demora para esto. En CCOO aún recordamos cuando no hace mucho tiempo, ante el aumento de la demora a tres o cuatro días, se habilitaban medidas excepcionales para reducirla, cuando la inexistencia de demora era un objetivo importante a conseguir por los profesionales a la hora de repartir incentivos.

Tras estos hechos se está generando una mayor crispación entre las personas que necesitan de sus servicios, y como consecuencia, esto está provocando un aumento significativo de las agresiones a los profesionales sanitarios. Como respuesta ante este grave problema, el SAS en vez de solucionarlo, lo que ha hecho es disminuir la seguridad en los centros, dejando indefensa a la plantilla. Para ocultar estas agresiones, el SAS incumple la legislación vigente, no notificando las agresiones que se producen a la representación sindical, algo que va en contra de lo que dicta la ley.

Esta situación no es nueva. Como es sabido, la atención primaria lleva años herida en la provincia de Málaga y en el resto de provincias andaluzas. Un modelo hospitalocentrista y su infrafinanciación la han encaminado a una insuficiencia de medios y el déficit de profesionales de todas las categorías ha generado cupos de pacientes cada vez más numerosos.

Se ha ido desmantelando todo lo bueno que aporta el modelo: el trabajo social, la atención administrativa (es especialmente desalentador el desprecio a las personas que trabajan en la admisión de los centros de salud), la prevención y la promoción de la salud escasea y malvive por el compromiso de unos profesionales entregados a la "causa", otros servicios no menos importantes se encuentran al borde de la desaparición, como son odontología, fisioterapia y radiología.

Pero este no es el único problema, el maltrato a los profesionales se ha ido incrementando. Ejemplo de ello es la sucesión de contratos cortos en lugar de estabilizar a la plantilla, cargas de trabajo cada vez mayores, desaprovechamiento de los conocimientos y formación de sus profesionales, entre otros.

No creemos necesario explicar que la pandemia que nos azota desde hace dos años ha empeorado notablemente esta situación, llevando a la extenuación física y psicológica de todo el personal de la sanidad pública. Han sido dos años en los que toda la atención sanitaria "no Covid" se ha ido demorando, tanto en la atención primaria como en la especializada: las consultas de especialistas, la actividad quirúrgica, la atención a personas enfermas crónicas, el programa de la mujer, etc. Toda actividad sanitaria ha pasado a un segundo o tercer plano.

Ante toda esta situación, el Consejero de Salud tuvo una brillante idea en el mes de octubre del pasado año, como fue anunciar el fin de la pandemia y, amparándose en ello, despedir a 8.000 personas a nivel andaluz, de ellas cerca de 2.000 en la provincia de Málaga, las cuales, disfrazadas de refuerzo por la pandemia, vinieron a cubrir el histórico déficit estructural de plantilla.

El que el personal esté agotado, que todas las listas de espera estén disparadas, que sea imposible conseguir cita con tu médica, que se suspendan intervenciones quirúrgicas, que no se realicen las revisiones necesarias para las personas enfermas crónicas no parece importarle lo más mínimo al Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, ni siquiera el bienestar y la salud de las andaluzas y andaluces. Paralelamente, este Gobierno dedica cada vez más dinero a financiar la sanidad privada, presume de superávit y deja de utilizar el dinero que el Gobierno central ha transferido para la pandemia.

Por todo ello, exigimos al Gobierno andaluz un dimensionamiento adecuado de las plantillas, el aumento de la financiación en la atención primaria, la realización de contratos estables, y que se garantice la seguridad en nuestros centros sanitarios.