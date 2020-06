La reacción tribal ante un naufragio o un fuego en una sala abarrotada es la de "sálvese quien pueda". En un barco que se va a pique lentamente puede haber alguna voz de orden, que en megafonía diga por ejemplo "las mujeres y los niños primero". Pero rara vez es posible poner orden; y no pocos muertos se deben al desorden, al caos desatado por el pánico.

Esta pandemia ha sido muy selectiva, discriminatoria. No se llevó a todos por igual, como el mar, para el que no cuenta la edad. Se ha llevado sobre todo a los ancianos, también a los vulnerables o con afecciones previas. Y ahí está el choque entre naturaleza y sociedad. Una sociedad civilizada debería siempre intentar poner orden frente al "sálvese quien pueda", en este caso, tratando de corregir a la naturaleza, la del virus, y protegiendo ante todo a los ancianos: "ellos primero". Había para esto más de una razón: desde luego, la de devolverles de algún modo lo que ellos han aportado, han hecho durante muchos años por la sociedad, por los hoy jóvenes. Pero en la emergencia extrema de saturación en hospitales -insuficiencia de camas, de respiradores- parece no haber sido siempre así. En más de una Comunidad Autónoma el triaje o cribado asistencial ha operado en grave desatención de los ancianos, con el resultado de un porcentaje muy alto de mayores fallecidos. Al parecer algunos (ir)responsables sanitarios resolvieron con desenfado el viejo dilema moral de a quién de dos personas rescatar de un peligro mortal cuando solo hay medios para salvar a una. Se sospechó ya en el momento del "pico" de la crisis; y, ahora, un par de meses después, se ha sabido a ciencia cierta. En una Comunidad Autónoma la administración sanitaria recomendó en voz baja no hospitalizar a quienes por edad tenían mal pronóstico. En otra, a las bravas, se remitió una circular a 475 residencias de ancianos para que no enviaran a hospital a los afectados. Fue la manera de "racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de emergencia". El dilema se zanjó en la dirección de la "selección natural": si hay colapso hospitalario, salvar y cuidar a los de mejor pronóstico. Los ancianos de pronóstico dudoso ¿no tenían derecho, al menos, a cuidados paliativos?

En una sociedad democrática todos los ciudadanos son iguales ante la ley: una persona, un voto, aunque más allá de esto no haya ya mucha igualdad. A la muerte se le suele adjudicar un potencial nivelador: todos los hombres serían iguales ante ella. ¿De verdad? No tan iguales: ni ante la muerte, ni siquiera tampoco después de morir. Los fallecidos en estos meses no han tenido ni honras fúnebres.

Un moralista estoico razonaría que aceptar la propia muerte adquiere significado humano por el hecho de dejar espacio vital a otras generaciones: a los jóvenes, por tanto; también a los recién nacidos y a los todavía por nacer. Es razonamiento pertinente solo para la edad avanzada, cuando se ha vivido mucho y cuando se tienen seres queridos menores - nietos, supongamos-, cuya vida se antepondría a la propia en una circunstancia extrema. Si el crucero en que viaja la familia se va a pique y los botes de salvamento no cuentan con plazas seguras bastantes para todos, ¡los pequeños primero!. Más todavía, y sin llegar a extremo tan improbable, cabe tragarse entera -con alguna dificultad, desde luego- la amarga píldora de una moral estoica de conformidad con la naturaleza, con la biología, y acatarlo: para que ellos vivan, tengan un espacio, el suyo propio, es preciso que tú desaparezcas; así está organizada biológicamente la existencia; tú ya viviste suficiente, demasiado. De donde se sigue una coda o estrambote para uso propio, sin ánimo alguno de moralizar o desmoralizar y con una pizca de ironía.

Coda: Cuando uno, por edad, no tiene expectativas de muchos años de vida, ha de cuidarse tanto más, y ahora por una razón añadida. De cara a una probable nueva ola de epidemia hay que evitar por todos los medios ser candidato a ocupar un puesto de UCI que pueden necesitar otros, ahorrar así al galeno la disyuntiva ética de tener que elegir entre tu vida octogenaria y la de algún joven. Mejor aún, conviene facilitar las cosas y en testamento vital dejar bien claro que, llegado el caso, solo deseas sedación: aquí paz y después gloria.