Antipatriotas

Estamos muy mal acostumbrados en nuestro país. España ha sido históricamente maltratada por una política que no le hace honor a lo que nos merecemos. Y pocas cosas han cambiado desde el siglo XIX, nada más hay que leer "Los pazos de Ulloa" de Emilia Pardo Bazán por ejemplo, para darse cuenta de que los viejos problemas son los nuevos problemas. Pero también existe la percepción, y yo diría que la certeza, que en estos tiempos mutables por las diversas crisis, económica y pandémica en lo que llevamos de siglo, ha crispado a la ciudadanía y a algunas actitudes políticas. Esto se refleja con claridad en la derecha española de la que todo politólogo que se precie no sale de su asombro por su forma de hacer política. Y es que en la fórmula uno, si en plena carrera ves por el espejo el coche verde que te puede adelantar, te metes en su trazada para que no lo haga, aunque no sea lo conveniente, sobre todo porque la afición, con esas actitudes, se vuelve a animar a tu perseguidor. Así, por ejemplo crece un partido nostálgico del franquismo como VOX alimentado por las propuestas irracionales del PP. Esto lleva a los conservadores españoles a actuaciones tan kafkianas como la que protagoniza el presidente de la Junta de Andalucía en su visita turística por la Unión Europea en un ejemplo máximo de uso partidista de las instituciones dentro de la campaña de su partido, muy patriótica por cierto, de ir denunciando el reparto de los fondos europeos hecho por el gobierno español. Dicho reparto beneficia principalmente a Andalucía, gobernada por el PP ¿Entonces que está denunciando? Pero lo mejor de todo es que a la vez, el señor presidente de la Junta pide un plazo mayor para gestionarlo, porque es tanto dinero que no tiene tiempo para gastárselo. Sería cómico si no fuera el presidente de todos los andaluces y andaluzas.

Esta derecha sigue la estela de su predecesora histórica ya que la historia de España desde el siglo XIX, está llena de ejemplos de actuaciones de los conservadores españoles donde demuestran que España es sólo la suya, no entrando en su concepto de país los que piensan de otra forma. Por ello pueden bloquear, difamar y menospreciar las instituciones cuando ellos no las gobiernan, porque esa no es "su España". Curiosa esta concepción patrimonialista de tu patria.

Esa misma derecha que intenta adueñarse de la bandera nacional haciendo gala de ella en su muñeca. Un refrán muy sabio dice "dime de qué presumes y te diré de qué careces". Inmerso de ese afán patriótico muñequero, el gran líder Pablo Casado intentó de forma contumaz que esos fondos europeos no llegaran, y ahora que lo hacen denuncian lo que sea para dificultar su gestión. Difama al país en Europa, que algo queda. Como decía otro grande español del siglo XIX, Benito Pérez Galdós, "La patria es la madre común, que lo mismo cría y agasaja al hijo deforme y feo que al hermoso y robusto. Olvidarla es de ingratos; pero menospreciarla en público indica sentimientos quizás peores que la ingratitud."

Y mientras, el Gobierno a cosas tan poco importantes como salvar a empresas y trabajadores con los ERTE, a aprobar el Ingreso Mínimo Vital, a ayudar a autónomos por primera vez, a aumentar las pensiones para nuestros jubilados, a traer vacunas para todos y a conseguir los fondos europeos para nuestra recuperación. Pero los que salvan a España son ellos, la izquierda solo la quiere destruir. A la derecha, España le importa tanto como la llegada de los fondos europeos, la gestión sanitaria de la pandemia, la lealtad institucional, o el buen funcionamiento de la justicia (momento para recordar el bloqueo de la renovación del poder judicial a su antojo y por conveniencia) ¿También esto por España?

Y es que los antipatriotas seguiremos trabajando por España, mientras que los patriotas intentarán sabotear todo ese trabajo por el país. Amigo Sancho, cosas veredes, cita apócrifa de El Quijote aunque muy ilustrativa. Cosas veredes desde luego.