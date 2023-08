“más en llegando el risueño estío, el ganadero sacará al ganado al bosque y al pasto; al primer quebrar de la aurora, démosles campos rociados de aljófar, mientras es fresca la mañana, mientras está cano el césped, pues rocío en hierba tierna es sabrosísimo al rebaño”. (Virgilio, Geórgicas, Libro III), siglo I a.C.

HOY, en en el siglo XXI, hay que pensar en lo global y actuar glocalmente. Con los conocimientos globales de la ciencia y la tecnología modernas aplicados a nuestro entorno cercano. Los agricultores, los ganaderos, ellas y ellos, la gente que habita en el medio rural mira con preocupación al cielo, y ven como se reducen los acuíferos y las alfaguaras, que sonaban con alegría al salir de las entrañas de la tierra. Hemos sufrido oleadas de más de 40 grados en muchas zonas de Andalucía y agosto ha empezado igual en el Sur. Y lo peor, las noches de insomnio. El Calendario Zaragozano anuncia borrascas y lluvias para septiembre. En el municipio jiennense de Santiago Pontones, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, un pastor, Antonio Rodríguez Rodri, ha sido elegido alcalde presentándose por el partido político Jaén Merece Más, que como otros en España, compiten con los partidos tradicionales para llamar la atención sobre los pequeños pueblos que pierden población. Santiago Pontones tiene 2.632 habitantes, pero en 1975 llegó a tener 15.000 habitantes, cuando se fusionaron Santiago de la Espada y Pontones. La gente de campo ya no se fía de los avances meteorológicos de los telediarios y tira de móvil para ver el pronóstico del tiempo y aun así, sigue mirando al cielo para ver como pinta el tiempo. Hay agricultores, viticultores, olivareros, que se están planteando cambiar de cultivo o buscar zonas más altas donde los efectos del cambio climático no sean tan severos. Los ganaderos acusan la sequía y la falta de agua y ya abastecen a su ganado con camiones cisterna, porque los pozos se agotan. Las administraciones tienen que ayudarles. La cuenca del Guadalquivir se halla sólo al 20% . Cataluña ha declarado la emergencia por sequía en más de 20 municipios. China ha alcanzado en julio un récord de 52,2 ºC, en el noroeste. El Gobierno chino ha señalado que “el cambio climático es un reto común al que se enfrenta toda la humanidad”.

Los registros obtenidos en el observatorio de Mauna Loa, en Hawai, EEUU, no ofrecen dudas. Se hallan por encima de las 422 ppm de concentración de C02, en la atmósfera. ¿Cuál es el problema? Que hace diez años las ppm, eran 393. Y que el nivel seguro está en 350. En mi libro S.O.S. Emergencia climática. El futuro de la Humanidad en peligro (Utopía libros, Córdoba, 2020), doy, a través de expertos, soluciones para mitigar el cambio climático. El acuerdo de París de 2015 establece que la temperatura a finales de este siglo XXI, no debe superar los dos grados centígrados respecto a 1990. Soy optimista, no quiero ser catastrofista, pero las evidencias científicas, esas que los ignorantes negacionistas rechazan, son las que son.

En 2014, la UE se comprometió a reducir para 2030 un 40% las emisiones de GEI, respecto a 1990.

La Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas tiene entre sus objetivos “poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas en todo el mundo”. La agenda incluye la lucha contra el cambio climático, la conservación de los océanos, los bosques, los suelos, el agua dulce y la diversidad biológica. La UE aprobó el pasado mes de julio la Ley de Biodiversidad Europea. La ley de Restauración de la Naturaleza es clave para frenar o mitigar el cambio climático. En España, el Congreso aprobó en mayo de 2021 la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece objetivos para la plena descarbonización de la economía en 2050, sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables.

En Andalucía, disponemos desde octubre de 2018 de una Ley de medidas frente al Cambio Climático y para la transición a un nuevo modelo energético que fue pionera en España, junto a Cataluña y Baleares. Me pregunto si las diferentes consejerías implicadas tienen en cuenta esa Ley de Cambio Climático. No dudo de que se estén haciendo cosas, pero me temo que la aplicación de esa ley no está entre las prioridades del Gobierno andaluz. Y es grave no tomar decisiones de emergencia climática. El Gobierno de España declaró la emergencia climática, sin embargo la Junta de Andalucía no lo ha hecho, a pesar de ser una de las regiones más amenazadas. No imagino una Andalucía interior vaciada, pero si no actuamos ya para mitigar el cambio climático, peligrará la supervivencia del medio rural y de las futuras generaciones.