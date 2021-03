El Covid-19 y el tiempo

En 1946 Borges escribía: "El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre..". Para Newton, el tiempo era aún lineal y único para todos los observadores. Sería Einstein quien cambiaría el reloj del tiempo. Desde la perspectiva de la teoría de la relatividad la gravedad ralentiza el tiempo. Y esto ya no es tan intuitivo. Claro que para poder apreciarlo hace falta viajar a la velocidad de la luz o pasar cerca de un agujero negro. La física de partículas y la teoría cuántica han venido a complicar esa historia del tiempo y no seré yo aquí el que intente explicarlo. ¿Conocía Borges la interpretación de Copenhague sobre la mecánica cuántica? Jorge Luis Borges decía no entender nada de física más allá del funcionamiento del barómetro, sin embargo en El jardín de los senderos que se bifurcan, Borges había propuesto que el Universo es un laberinto temporal en el que cada vez que uno toma una decisión crea diversos porvenires que se ramifican, que es una manera de expresar literariamente la idea propuesta desde la mecánica cuántica de que las partículas pueden moverse en cualquier dirección, pudiendo estar en varios lugares a la vez antes de que el detector las observe. Al menos eso dice Alberto Rojo que ha publicado un libro relacionando a Borges y a la mecánica cuántica. Personalmente no podría decir mucho más de todo esto, salvo que para la mayoría de los lectores es más fácil entender a Borges que a Einstein o a Heisenberg. El mundo moderno se caracteriza por la aceleración de la vida cotidiana. ¿Eso quiere decir que el tiempo va más deprisa? Lo que quiere decir es que en el mismo periodo de la vida de una persona ocurren muchas más cosas que antes, aunque impropiamente a eso le llamemos aceleración el tiempo. El confinamiento debido a la pandemia Covid-19, ha parado el mundo y obligado a dejar de hacer muchas cosas, pero el tiempo ha seguido implacable, tic tac, tic tac, aunque la percepción es que hemos desacelerado el tiempo, reduciendo la entropía del mundo, ganando así una batalla (pírrica ciertamente) a la segunda ley, esa que inexorablemente nos anuncia, ahora sí, el fin del tiempo y de los tiempos. El Covid-19 pasará, pero no la amenaza del cambio climático asociado a la aceleración de la historia que ha tenido lugar desde el siglo XVIII. En el mundo industrializado actual las profecías sobre el fin del mundo vienen ahora revestidas por la pátina de la ciencia. El tiempo se agota, nos dicen los científicos. Pero los científicos aquí hablan del tiempo gramatical, de su propio tiempo, no del que les es propio por su condición de científicos. Normal. Los científicos son humanos y hablan de lo que sienten. Y como Caballero Bonald hablan del tiempo que nos queda, pues no es otra cosa lo que somos. Mientras llega el final de los tiempos los humanos contamos los días, como el que tiene los días contados, según se suele decir. Sentir el paso del tiempo no es normal. Vivir como si el tiempo no pasara, es vivir. Un minuto bajo el agua es toda una eternidad, nada que ver con un minuto con tus amigos o con tus personas queridas. Cuando el tiempo ha pasado solo podemos contarlo. Contar el tiempo no es medirlo es recrearlo. Y es aquí donde el arte, la literatura, la poesía, la filosofía, desempeñan su higiénica función. Solo la belleza, la bondad y el bien, liberan al tiempo de su despótica presencia. Solo el arte, la literatura, el cine, son capaces de detener, aunque sea imaginariamente, la flecha del tiempo. Solo la filosofía puede traducir los enigmáticos mensajes con los que los científicos creen poder desentrañar la naturaleza del tiempo. Solo las humanidades pueden domesticar a aquel tigre que Borges, no sin cierto éxito, intentó cabalgar. Como dice E.O Wilson "con esta nueva alianza entre las ciencias y las humanidades no se trata de hacer preguntas ociosas, para que las respondan los habituales de los salones o los invitados después de la cena… Se plantean literalmente cuestiones de vida o muerte…" ¡De vida o muerte! Cuidado con los científicos, esos agoreros que cada vez se parecen más a los fosores, esos monjes enterradores cuyo único lema y única conversación es el anuncio de la muerte. Pero los fosores tienen fe en la resurrección de los muertos y los científicos o mejor, la ciencia, solo tienen esperanza en que sus profecías sean falsas. Y el resto, ¿qué hacemos el resto?. Al resto solo nos queda la caridad, esa virtud teologal que desprovista de su connotación religiosa podríamos asimilar al amor.