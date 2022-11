El Gobierno de España cumple con los andaluces

PRESUPUESTOS aprobados para España, para los ciudadanos. También para los ciudadanos andaluces. Unos presupuestos que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados pensados y diseñados para hacer frente a las dificultades ocasionadas por la guerra en Ucrania de la clase media y trabajadora, para seguir avanzando en derechos y para seguir construyendo con justicia social esa transición económica y digital de nuestra economía.

Estos presupuestos del Gobierno progresista de Pedro Sánchez son para la gente porque sus cifras y destinatarios así lo demuestran. Un ejemplo, cuando en enero los más de millón y medio de pensionistas andaluces cobren su primera paga verán como pueden mantener su poder adquisitivo gracias al incremento del 8,5% en las pensiones, lo que de media supone 1000 euros para el año próximo. O para que más de 250.000 andaluces puedan seguir cogiendo el tren de forma gratuita para ir a trabajar o estudiar haciendo más fácil su día a día.

Unos presupuestos pensados también para la gente joven. En los jóvenes andaluces, puesto que serán mas de 230.000 andaluces los qué recibirán más y mejores becas puesto que esta partida en los Presupuestos es la más alta de su historia, casi el doble de lo que destinaba el gobierno del PP, para que no haya ningún joven que se quede sin el futuro académico que desea por motivos económicos.

No hay mejor botón del ascensor social que el de las becas, garantía de la igualdad de oportunidades en una sociedad donde la brecha de la desigualdad económica sigue siendo elevada. O para que los jóvenes puedan emanciparse con la ayuda de 250 euros para el alquiler de los jóvenes que el Gobierno de Pedro Sánchez que tanto le ha costado a Moreno Bonilla poner en marcha y al que se niega a complementar para que llegue a un mayor número de andaluces que tienen dificultades para iniciar su proyecto personal de vida con una vivienda de alquiler.

Hay que avanzar en derechos y construir esa transición económica y digital

Las personas que sufren mayor dificultad, las que están en situación de más vulnerabilidad verán también cómo se incrementa el Ingreso Mínimo Vital. Serán más de 300 hogares andaluces que vivirán con más dignidad al igual que los que se verán beneficiadas por el bono social térmico para pagar la factura de la luz. O la partida en dependencia, esa que eliminó Moreno Bonilla cuando era responsable de la materia con Mariano Rajoy y que hoy verá como la cuantía en esa ayuda a la dependencia es un 150% más alta que en los últimos Presupuestos de la derecha española. Los andaluces que necesitan esa ayuda la tendrán gracias a este Gobierno.

Las infraestructuras andaluzas reciben un fortísimo respaldo en los Presupuestos de Pedro Sánchez que destinan como inversión para Andalucía 2.522 millones de euros, la mayor inversión de la historia. Un 56% más de inversión que los últimos Presupuestos del PP de Rajoy. No es poca cosa. Inversiones para luchar contra la sequía y para impulsar el ferrocarril, tanto los trenes de cercanías como las líneas de altas prestaciones, tanto para mejorar el tráfico de mercancías como el de viajeros. La movilidad en ferrocarril es la mejor herramienta para avanzar en sostenibilidad, para que cada vez haya más ciudadanos que cambien el coche por el transporte público. Y de eso se ocupan estos presupuestos del Gobierno de España.

No quisiera acabar estas líneas sin mencionar a los empleados públicos, medio millón en Andalucía, tan importantes para gestionar nuestro Estado de Bienestar que verán mejorados sus sueldos públicos en un 3,5% y por supuesto en nuestros pequeños y medianos empresarios andaluces que verán rebajada su contribución a la hacienda pública al igual que casi 200.000 autónomos andaluces.En definitiva, cuando se dice que son los Presupuestos de la gente, no es una frase hecha, sino que es el título que ilustra el contenido de las cuentas públicas. Unos números, que tienen repercusión directa en la gente, en su día, en ese quehacer diario de millones de andaluces que verán cómo con esa perspectiva socialdemócrata que impregnan los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez se gestionan los intereses públicos de forma diferente a como conocíamos con los gobiernos de derechas. Pensando en la gente, en esa mayoría social que necesita política útil y no el ruido de una derecha desbocada y sin proyecto ni para España ni para Andalucía.