Griñán: el hombre que amaba los discursos

No es fácil escribir unas memorias, y mucho menos unas como éstas de José Antonio Griñán, Cuando ya nada se espera. Lo digo como historiador, porque, además de la historia de una pasión política y de su desarrollo vital, este es un auténtico libro de historia contemporánea de la España del posfranquismo, la transición y la democracia. Es decir, que el contexto que Griñán construye para insertar su trayectoria personal es ya un libro en sí mismo, con los requisitos de la buena historia: respeto por las fuentes, acompañamiento de erudición y de lecturas seleccionadas con criterio, análisis, claridad expositiva, empatía con los actores, incluso de los no afines, narración cuidada y coherente, y calidad literaria. Y una faceta humana, íntima, sin la que tampoco la historia puede explicarse.

Luego el autor logra encontrar su sitio, la medida adecuada de su protagonismo como actor de la política en ese período trascendental de la historia española, del que, según Griñán, su generación está empezando a salir, o ha salido ya, y de ahí el título tan expresivo de su libro.

Carlos Castilla del Pino decía que las memorias personales tienen valor sólo si son veraces. Es decir, si al escribirlas no tenemos intención de mentir, aunque estemos en el error y podamos equivocarnos. Y estas, a mi juicio, lo son, son unas memorias honestas y, por tanto, útiles y necesarias para comprender mejor la historia reciente de España y de Andalucía. Son veraces, no sólo porque se trata de un texto de un intelectual, gran lector y cinéfilo, con una memoria trabajada, y un aparato crítico propios de un historiador, sino porque en ellas no aprovecha para hacer un ajuste de cuentas, y tiene la capacidad de observarse a sí mismo en el plano de los hechos.

El esfuerzo de Griñán es de agradecer. Porque estamos asistiendo a un intento, tan inteligente como perverso, desde posiciones extremas, de borrar la historia de España, o de tergiversarla sin pudor en el discurso político, social y mediático. Hay alarma entre los historiadores, porque uno de los requisitos para destruir la democracia es desvirtuar su historia, y quitar hierro a los períodos nefastos del pasado de nuestro país, contribuyendo a su rehabilitación cultural. La reacción comienza por el desprestigio de las humanidades.

"Cosecha del 82" dijo Felipe González cuando eligieron a Griñán secretario general del PSOE de Andalucía, miembro, pues, de una generación extraordinaria de la historia de España. Griñán es un andaluz de adopción, y su cercanía a Manuel Chaves, lo convierten además en testigo de excepción de la historia reciente de Andalucía. Recomendables para los amantes de la historia veraz y bien escrita y, en especial, del género biográfico, sus memorias vuelven sobre la cuestión central de qué papel cumplen las individualidades en la historia y cuál es el margen de influencia de los liderazgos.

Brillante gestor y buen compañero en la dirección del PSOE, varias veces ministro y consejero, Griñán se muestra como observador privilegiado y fino analista de los liderazgos españoles de la Transición y la Democracia -unos perfiles hechos con empatía y sutileza, y no exentos de una fina ironía "sin acritud". Su papel como líder decisivo es en la última etapa de su carrera política y en Andalucía, como Presidente de la Junta. Griñán -un hombre que se define tímido, intelectual, algo distante, que me recuerda a Pedro Aparicio- es el símbolo del último socialismo de éxito andaluz, capaz de conectar con la gente (y de dar espléndidos discursos, como el del Ateneo de Málaga en 2011). Iba de retirada, pero pudo renovar el gobierno de la Junta de Andalucía en 2012, en coalición con Izquierda Unida, e integró a conciencia en sus equipos al relevo generacional socialista, para promoverlo a continuación.

La asunción de sus responsabilidades políticas por el caso ERE, con Manuel Chaves, es inédita en la política española, donde la costumbre es aguantar, aunque se estrese la política y la democracia. Esa foto, y el título, de la portada del libro es toda una declaración de un estado de ánimo ante una injusticia. Esas cartas a su hijo, un grito de dignidad por una vida política honesta y la reivindicación de una generación única de la Historia de España.