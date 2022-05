Haydn y el primero de mayo

UN verano, ya ni siquiera recuerdo el año, estuve acompañando a nuestra Joven Orquesta Provincial de Málaga en el Festival Eurochestries, que se celebraba en Charente Maritime (Francia). Cada orquesta joven –en esta ocasión, incluso una llegada desde Montreal– llevaba su propio repertorio para los conciertos programados y proponía una obra para ser interpretada en común por miembros de todas las orquestas. Urmas Tammik hizo vibrar la nave de la iglesia de Jonzac en el concierto final dirigiendo la obra que él mismo había propuesto: Tiento del primer tono y batalla imperial, de Cristóbal Halffter.

Uno de los conciertos de nuestra orquesta se celebraba en la iglesia de la Isla de Re. Allí nos esperaba un recibimiento nada agradable; el párroco no dio facilidad alguna a los jóvenes músicos para que colocasen sus trajes e instrumentos, refunfuñaba ante cualquier pregunta, no había aseo... Recuerdo que tuvimos que buscar por el pueblo para que una de las chicas pudiera ir al baño. En fin, que el trato que se nos dispensó fue penoso.

Quien fuera solista de violonchelo de la entonces Orquesta Ciudad de Málaga –antiguos compañeros y aficionados todavía recuerdan “los solos de Urmas”– decidió no pasar por alto lo que él entendía un atentado a la dignidad de sus músicos. La Sinfonía 45 (en fa sostenido menor), posteriormente conocida como Sinfonía de los Adioses, formaba parte del repertorio y del programa de ese día. Justo antes de comenzar a dirigirla, Urmas pidió a la persona de la organización que nos acompañaba que tradujese fielmente los que iba a decir: ¡Había que ver la cara del directivo de Eurochestries que nos acompañaba ante este inesperado alegato! Las palabras de Urmas no hicieron más que reivindicar la dignidad del músico frente a quienes no aprecian su trabajo y no les dispensan el trato que merecen. Y qué mejor instrumento de protesta que interpretar esa hermosa sinfonía.

Haydn y sus músicos tenían que permanecer en el Palacio Esterháza, en Hungría, al servicio del príncipe Nikolaus; tanto empleados como músicos acudían allí sin sus familiares. El príncipe alargaba la temporada y los músicos mostraron su descontento al maestro Haydn, que concibió una ingeniosa manera, sutil pero rotunda, de trasladar la protesta “laboral” al príncipe. “Papá Haydn” compuso una nueva sinfonía con un final muy particular: los miembros de la orquesta no terminarían la coda al unísono, sino que, una vez acabada su interpretación, cada músico se levantaría respetuosa y silenciosamente, recogería sus partituras, apagaría la vela de su atril y abandonaría la sala. La Sinfonía de los Adioses constaba de cuatro movimientos (Allegro assai, Adagio, Menuet: Allegretto y Finale: Presto), y al finalizar el último de ellos solo quedaron dos violines, el del maestro Luigi Tomasini y el del propio Haydn.

No mucho tiempo después, Urmas Tammik fue despedido de la OCM por un patrón “mucho menos comprensivo” que el Príncipe Nikolaus Esterházi. Hoy, su plaza de primer violonchelo sigue sin estar cubierta por oposición. Los jóvenes músicos, después de tantos años, seguro que no han olvidado cómo les defendió su director, cómo defendió, en fin, la dignidad de los músicos frente a la desconsideración y el atropello que él mismo y otros en Málaga acabaron sufriendo.