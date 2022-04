De Katyn a Bucha, pasando por Irpin

Ya en los días previos a la invasión de Ucrania por las tropas rusas se podían recordar unas páginas intensas, solemnes, de Georges Steiner en El milagro hueco, dedicadas a la corrupción del alemán como lengua durante los años treinta, convertido en un argot de la mano de los nazis. Las formulas y los clichés pomposos que invadían la vida pública y los periódicos en esta época acabaron también con el idioma, sometido a los criterios hitlerianos, de manera que, concluye Steiner, el idioma alemán no fue inocente de los horrores del nazismo. Queda claro que la lengua es un instrumento de poder, un elemento que puede retorcerse hasta el extremo de desvirtuar tanto su significado como la realidad. Bien se sabe todo esto ahora, en el mundo de la realidad virtual, ese estado de cosas que se pretende no sean ni verdad ni mentira. Algo así como una actualización del conocido principio de Groucho Marx que insistía en eso de "¿a quién vas a creer, a mi o a tus propios ojos?". Una pretensión que parte de una supuesta relación de poder entre receptor y emisor, y que se apoya en la no menos supuesta indigencia mental de aquellos a quienes van dirigidos los argumentos, que suelen ser un insulto a la inteligencia.

Dicho esto, es inevitable recuperar el paralelismo que sugiere lo sucedido en Bucha y en Irpin en esta guerra de Ucrania con las ejecuciones de oficiales polacos en Katyn en 1939 y 1940, en ambos casos a manos rusas, aunque, afortunadamente, salvando las distancias que van de los centenares de asesinados encontrados en Ucrania a los más de veintitrés mil militares enterrados en las fosas de la localidad Bielorrusa. En 1943 los alemanes descubrieron las fosas con los cuerpos de miles de oficiales polacos capturados por los rusos que habían sido ejecutados en los tiempos de del Pacto Germano-Soviético. La propaganda alemana aprovechó el descubrimiento y explotó a fondo lo ocurrido señalando la responsabilidad soviética con datos incontrovertibles y testigos neutrales. En este caso, la verdad, parafraseando a Machado, era la verdad, aunque la dijera un nazi como Joseph Goebbels. Ante la realidad, la reacción de Stalin fue la previsible en alguien que acusó de fascista a Trotski o a Andreu Nin antes de asesinarlos, o que montó los procesos de Moscú, en los que los viejos bolcheviques fueron tildados de servidores del capitalismo. La propaganda rusa negó la mayor apoyada en la supuesta superioridad moral que daba luchar contra el nazismo, el mal supremo, construyendo una realidad alternativa y acusando de las ejecuciones de Katyn a los propios alemanes. Una versión insostenible por la evidencia de los hechos que, sin embargo, sostuvieron los líderes soviéticos hasta 1995, cuando, debido a las presiones polacas, lo obvio fue reconocido por la Rusia postcomunista.

Pues bien, el argumentario soviético y la pretensión de transformar la realidad, retorciendo el lenguaje y las bases del pensamiento racional, han resucitado ahora con la guerra de Ucrania. Las declaraciones de Vladimir Putin negando que tuviera intenciones de invadir Ucrania cuando las tropas estaban a punto de iniciar la que llamó en ese argot totalitario "operación especial" contra un "gobierno nazi", son un ejemplo al que siguieron otros, algunos de una altanería amenazadora hacia Occidente, propia de un sátrapa oriental; es decir, de Stalin. Ahora, el turno es para el portavoz del Ministerio de Defensa, el patético coronel Ígor Konashenkovsta, encargado de transformar los reveses en victorias, los retrocesos en corrección de líneas y las retiradas en redespliegues. Nada nuevo, pues es algo propio de todas las guerras el uso de la propaganda si no fuera por los argumentos utilizados y el lenguaje empleado, reveladores de lo mucho que pervive del estalinismo en la Rusia de Putin y del polonio.

Ahora, ante el descubrimiento de las matanzas llevadas a cabo por las fuerzas rusas en Bucha e Irpin, la Administración de Moscú y los medios de comunicación de este país parece que se quieren superar. En la más genuina línea estalinista aplicada en Katyn, aluden a la performance organizada por Kiev en ambas ciudades, convirtiendo a los muertos en actores y a las calles en un gigantesco decorado, émulo de los montados por el favorito Potemkin para la emperatriz Catalina. Y es que, según Moscú, todo sería un montaje, una falsa realidad con la que el gobierno nazi de Kiev ha engañado a los periodistas y a los satélites que han fotografiado la ciudad. Unos argumentos que comparten la mayoría de la sociedad rusa y que seguro inspirarían a Arthur Koestler o Georges Orwell alguna novela.

Irpin y Bucha, una lista que me temo no está cerrada, que se inicia con Katyn y sigue con Oradour, Lidice, y luego, hace sólo veinticinco años, Srebrenica, a manos serbias. Decididamente, se puede extender a Europa aquello que decía Henri Rousso refiriéndose a la Ocupación: se diría que en el continente el pasado no pasa.