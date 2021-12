Pasar a la acción, prevenir el suicidio

Ocurrió hace unas semanas en una capital andaluza. Los servicios de Emergencias recibieron una llamada de unos vecinos, que alertaban de que un señor estaba "intentando tirar a sus perros por un balcón de su vivienda". La rápida intervención de la Policía Local y del servicio de Bomberos hizo recapacitar a la persona en cuestión y resolver la "singular" urgencia. Cuando los profesionales ya salían del edificio, se encontraron con la hermana. Esta refería el cambio de comportamiento que su hermano presentaba desde su jubilación. "Vive sólo, está consumiendo alcohol, no duerme, habla de que no saldrá adelante con la pensión y se pasa el día ordenando los papeles del piso y de los bancos…". Un bombero volvió al piso, preguntó con empatía sobre posibles ideas suicidas, y el señor comentó que efectivamente lo hacía "para que no quedasen abandonados", tras consumarlo él. Le acompañó para recibir atención sanitaria, se recuperó de su episodio depresivo y sigue revisiones periódicas en su servicio público de salud mental.

Historias como éstas, pueden ejemplificar que el suicidio es un problema de salud pública que se puede y debe prevenir. Una tarea inaplazable en la que todos y todas podemos aportar.

Los datos, efectivamente, son incuestionables (www.fsme.es): en 2020 han fallecido por suicidio 3.941 personas en España, con una media de casi 11 personas al día. Suponen un aumento de 270 defunciones respecto a 2019. El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España, 3 veces más que las provocadas por accidentes de tráfico, 14 veces más que los homicidios y casi 85 veces más que la violencia de género. El suicidio es, después de los tumores, la principal causa de muerte entre la juventud española (15 a 29 años). Ha aumentado en el País Vasco, Cantabria y Andalucía. En ésta última, se ha pasado de 640 suicidios en 2019 a 793 en 2020, lo que supone un 23,9% de aumento. Y por cada suicidio consumado quedan afectadas, según la OMS, 20 personas entre familiares, amistades y personas allegadas.

Datos claves que justifican el paso a la acción, si bien todavía no existe una evidencia sólida que los vinculen a la pandemia por coronavirus.

Para revertir esta situación es necesario planificar medidas preventivas dirigidas a personas con factores de riesgo, con antecedentes de intentos anteriores y problemas de salud mental. Es necesario también realizar una labor preventiva para grupos de personas vulnerables. El suicidio es más frecuente en personas con bajo nivel social, escasos ingresos económicos y desempleo. Y, en tercer lugar, se deben diseñar actuaciones para llegar a toda la población, con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional.

Iniciativas en la que deben participar, no sólo los profesionales sanitarios, sino también "guardianes" que están en contacto con las personas: cuerpos y fuerzas de seguridad, Bomberos, profesionales sociosanitarios y de servicios sociales, docentes, periodistas, familiares, sacerdotes etc, que puedan ayudar a reconocer las señales de alarma, dialogar, ganar tiempo y acceder a la atención profesional.

Se debe facilitar información científica, que pueda desterrar los mitos que persisten sobre el suicidio. Así, lo verdadero es que de cada 10 personas que se suicidan, nueve de ellas dijeron claramente sus propósitos. Que Intentos anteriores son un factor de riesgo muy importante. Que es multicasual. Que está demostrado que hablar sobre el suicidio, de forma adecuada, facilita la superación de las ideas suicidas. Y que la persona no quiere morir, y mucho menos matarse; quiere dejar de sufrir.

En Andalucía, se ha dado un importante paso con la contratación de profesionales de la psicología clínica en cada una de las unidades de gestión clínica de salud mental y con la elaboración de un plan de acción en el sistema sanitario público, que abarque la prevención, la atención y la postvención del suicidio ( www.sspa.juntadeandalucia.es salud mental). Además de las iniciativas de Faisem salud pública ( www.1decada4.es), Feafes Andalucía Salud Mental ( www.feafesandalucia.org), la Federación En Primera Persona (www.enprimerapersonaandalucia.es) y el teléfono de la esperanza (717003717), ente otras organizaciones. Actuaciones conjuntas que deben ayudarnos a disminuir el número de suicidios y entender, como afirmaba Edwin Shneidman, que "el suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal".