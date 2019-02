Votos, ¿para qué?

Faltaba el toque de trompeta electoral para que, como abejas a la miel, unos y otros se precipitaran sobre las elucubraciones del día después y las encuestas. ¿Qué protagonismo sino tendrían los tertulianos, los encuestadores y los hombres de los medios de comunicación? Gracias a ellas ya tenemos tema y entretenimiento asegurados hasta la proximidad del verano, en un bien alimentado proceso de dimes y diretes.

Es obvio que, en cualquier democracia que se precie, las urnas primero y los acuerdos pos, con frecuencia peculiares, deciden sobre el futuro del país y sus gentes. A veces, con evidente abuso, aprovechando la carencia de normas esenciales e intocables comúnmente aceptadas. De ahí que se pueda decidir sin resquebrajo, en la dirección que sea, sobre asuntos que afectan a principios profundos de las personas, estableciendo sobre la base de las mayorías, sencillas o compuestas, leyes de obligado cumplimiento al servicio de ideologías. Y parecido ocurre con asuntos fundamentales como son la soberanía nacional y la obligación de preservar el país de nuestros antepasados, al menos, tal y como la hemos recibido.

Cuando los separatistas iniciaron el golpe de Estado, la mayoría de las voces clamaron por la convocatoria de elecciones, como antídoto, supuestamente eficaz, contra el desafuero cometido. Los comicios vinieron, se prorratearon los votos en el Parlamento de Cataluña de manera acorde con los resultados electorales y las pertinentes recomposiciones de cara a formar un nuevo Gobierno, y el problema del separatismo sigue sin arreglarse, incluso diríamos que ha empeorado. El bálsamo del Fierabrás electoral, como algunos intuimos, no era la solución. Sin embargo, no faltó la euforia, no sé hasta qué punto sincera, pensando que se aplicaba la solución más correcta en democracia. Hubo finalmente satisfacción por los resultados alcanzados, pero el separatismo continuó controlando las instituciones catalanas.

Llamados de nuevo a una convocatoria electoral, esta vez de carácter general, añadida a las demás que obligatoriamente nos tocan, comienza ya a intuirse su ineficacia en orden a encauzar el problema más grave que, sin lugar a dudas, a corto y medio plazo, tiene en el marco político nuestro país: el separatismo. ¿En qué punto nos encontramos actualmente?

De entrada, con dos bloques: uno, cuyos partidos son abiertamente independentistas o están dispuestos a ceder ante las exigencias de estos, variando si preciso fuera la propia ley. Otro, a favor de la unidad nacional y en contra de dichas cesiones. Esta desgraciada realidad (¿acaso no lo es que estén en el Parlamento de la nación quienes quieren destruirla o los dispuestos a violar la soberanía nacional a cambio de una pretendida pacificación?) se complica por lo fragmentario de la representación política, que, si bien puede aceptarse como paliativo contra la preponderancia de un solo partido en el poder o contra el desgaste de una alternativa entre dos, cuando se trata de temas de mucho calado puede resultar nefasta. Y lo es, entre otros, porque nadie puede asegurar que no exista algún corrimiento desde el segundo bloque hacia alguna formación integrada en el primero; ni tampoco que se vaya a crear una mayoría suficiente para defender la unidad. En nuestro sistema político, los partidos suelen moverse según las tendencias del voto; de ahí la proliferación de encuestas.

Contemplemos ahora otra dura realidad: el encogimiento general de los grandes partidos. Todos ellos temen un escenario en el que tengan que utilizar la fuerza ofrecida por el Estado de Derecho y la Constitución para atajar el cáncer separatista. O tienen escasa confianza en su eficacia.

Según la experiencia, suponiendo que alguna formación tuviese la mayoría, lo que no parece posible, no la aplicarían. Recordemos la reciente época del PP. Tampoco resulta evidente, si no cambiasen mucho las cosas, que los llamados partidos constitucionalistas se pusiesen de acuerdo en el alcance de las medidas coercitivas a aplicar sin romper la alianza. Y si estas se quedaran de nuevo en un quiero y no puedo, probablemente perderían su eficacia.

Nos hallamos, por lo tanto, ante un horizonte poco alentador, que no justifica en absoluto, salvo que se haga para llenar los largos espacios de la comunicación, las cábalas sobre posibles combinaciones poselectorales de quienes debaten en ellos acerca de la correlación de fuerzas que se nos avecina, como si fuese la nuestra una democracia normal y no se encontrase asentada sobre suelo fangoso, donde se juega, nada menos, que la suerte de nuestra nación y la posibilidad de futuros conflictos dentro de ella; con partidos débiles y enfrentados entre sí, que no terminan de dejar los postureos, cuando se debería tocar a rebato. ¿Acaso no es momento de formar un Gobierno de concentración, capaz de situar la unidad de España como tema no negociable y actuar en consecuencia?